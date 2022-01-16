Erdoğan, CHP'yi hedef aldı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Adnan Menderes Müzesi’nde “Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi”nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasında CHP'yi faşizm suçlaması ile hedef aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Adnan Menderes Müzesi’nde “Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi”nde açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, açılışta Cumhuriyet Halk Partisi'ni hedef aldı. Erdoğan, "CHP, faşizmin kıyılarında dolaşan bir parti haline gelmiştir" ifaderini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;
- Şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Çok partili siyasi hayat devrin CHP kadrolarının beklemedikleri şekilde milletin, demokrasi ve kalkınma taleplerinin patladığı bir volkana dönüşmüştür. 27 Mayıs'ta ülkemizi bitip tükenmek bilmeyen; darbeler, vesayet rezilliğini içine sokan habis hastalığının ilk atağıdır. Menderes'e yeteri kadar sahip çıkamamış olmanın mahçubiyetinin de pek çok kesimin yüreğini burktuğunu biliyoruz.
- AKP İl Meclis Danışma Toplantımızda örneklerini verdiğim gibi dün Menderes ve arkadaşlarına hangi ithamları yapıyorlarsa bugün farklı ifadelerle aynı iftiraları bize yöneltiyorlar. 1971 muhtırası ve devamındaki kargaşa yılları... Ardından 1980 darbesi ve devamındaki siyasi iktidarsızlık dönemi. Üzerimize salınan terör örgütleri aklımıza geliyor.
- Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü altyapı sayesinde alçak oyunları bozacak döneme girdik. Ülkemizi 2023 hedeflerine kavuşturan dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına soktuğumuzda en çok da rahmetli Adnan Menderes ve arkadaşlarının ruhlarının huzuruna ereceğine doğrusu ben inanıyorum.
"FAŞİZMİN KIYILARINDA DOLAŞAN BİR PARTİ"
- CHP, faşizmin kıyılarında dolaşan bir parti haline gelmiştir.
- 27 Mayıs, vesayet rezilliğinin ilk adımı oldu.
HDP AÇIKLAMASI
- (HDP'li vekilin PKK'lıyla fotoğrafı) Dokunulmazlığının kaldırılması için gerekli adımı attık.
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