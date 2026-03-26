Erdoğan imzaladı... MSB için 54 taşınmaz satışa çıkarıldı!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda, devlete ait 54 taşınmaz, özelleştirme kapsamına dahil edildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülecek süreçte, taşınmazların satışından elde edilecek gelirin Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) bina, tesis ve lojman projeleri ile yatırım programlarında kullanılmak üzere Hazine'ye aktarılacağı belirtildi.

Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 11106 sayılı kararda, şunlar kaydedildi:

“Mülkiyeti Maliye Hazinesi Adına Kayıtlı Bazı Taşınmazlar ile Üzerindeki Yapıların Özelleştirme Kapsam ve Programına Alınması, Satış, Kiralama, Gelir Ortaklığı Modeli ve İşin Gereğine Uygun Sair Hukuki Tasarruflar, Mülkiyetin Gayri Ayni Hakların Tesisi veya İşletme Hakkının Verilmesi Yöntemlerinden Biri ya da Birkaçının Birlikte Uygulanarak Özelleştirilmesi, Özelleştirme İşlemlerinin 31/12/2028 Tarihine Kadar Tamamlanması, Özelleştirilmesinden Elde Edilecek Gelirin, Giderler Düşüldükten Sonra Millî Savunma Bakanlığınca Bina, Tesis, Lojman Yapımında ve Stratejik Hedef Planı Yılı Programında Yer Alan İnşaat Programındaki Faaliyetler ile Bakanlıkları Yatırım Programında Kullanılmak Üzere Hazineye Aktarılması Hakkında Karar.”