Erdoğan imzaladı... MSB için 54 taşınmaz satışa çıkarıldı!

Erdoğan imzaladı... MSB için 54 taşınmaz satışa çıkarıldı!

26.03.2026 07:50:00
Haber Merkezi
Erdoğan imzaladı... MSB için 54 taşınmaz satışa çıkarıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla, gelirleri savunma yatırımlarında kullanılmak üzere 54 taşınmaz özelleştirme kapsamına alındı. Resmî Gazete'de yayımlanan kararda; özelleştirmeden elde edilecek gelirin, Milli Savunma Bakanlığı’nın bina, tesis ve lojman projeleri ile yatırım programlarında kullanılmak üzere Hazine'ye aktarılacağı kaydedildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda, devlete ait 54 taşınmaz, özelleştirme kapsamına dahil edildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülecek süreçte, taşınmazların satışından elde edilecek gelirin Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) bina, tesis ve lojman projeleri ile yatırım programlarında kullanılmak üzere Hazine'ye aktarılacağı belirtildi.

Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 11106 sayılı kararda, şunlar kaydedildi:

“Mülkiyeti Maliye Hazinesi Adına Kayıtlı Bazı Taşınmazlar ile Üzerindeki Yapıların Özelleştirme Kapsam ve Programına Alınması, Satış, Kiralama, Gelir Ortaklığı Modeli ve İşin Gereğine Uygun Sair Hukuki Tasarruflar, Mülkiyetin Gayri Ayni Hakların Tesisi veya İşletme Hakkının Verilmesi Yöntemlerinden Biri ya da Birkaçının Birlikte Uygulanarak Özelleştirilmesi, Özelleştirme İşlemlerinin 31/12/2028 Tarihine Kadar Tamamlanması, Özelleştirilmesinden Elde Edilecek Gelirin, Giderler Düşüldükten Sonra Millî Savunma Bakanlığınca Bina, Tesis, Lojman Yapımında ve Stratejik Hedef Planı Yılı Programında Yer Alan İnşaat Programındaki Faaliyetler ile Bakanlıkları Yatırım Programında Kullanılmak Üzere Hazineye Aktarılması Hakkında Karar.”

Emlak satışına dönüşen özelleştirmelerde turizm cennetlerindeki taşınmazlar birer birer ihale ediliyor: Neredeyse her gün satış! Aralarında Bodrum ile Didim’in de bulunduğu çeşitli yerlerdeki kamu taşınmazları satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan 20 taşınmazdan 8’i Bodrum’da bulunuyor. Bu taşınmazlar turizm cenneti Gümüşlük çevresinde yer alıyor.
Köprü ve otoyollar özelleştirilirse bunlar son olabilir! Yurttaş artık bayramda da ücretsiz geçemeyecek Bu bayramda da Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundaki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile devlete bağlı otoyollar ücretsiz olacak. Kamu özel işbirliği (KÖİ) projeleri kapsamında yap-işlet-devret yöntemiyle yapılan köprü ve otoyollardan ise bu bayramda da yine para alınmaya devam edilecek. Eğer Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundaki iki köprü ve 7 otoyol da özelleştirilirse yurttaş artık bayramlarda da buralardan ücretsiz geçemeyecek.
Meclis’teki yasa daha çıkmadan özelleştirmeye hız verdiler: 55 yerde büyük özelleştirme Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç fazlası taşınmazlarının özelleştirilmesine olanak sağlayan “torba teklif” daha TBMM’den geçmeden kamuya ait taşınmazlar hızla özelleştirme kapsamına alınıyor. Bu kez de Sağlık Bakanlığı’na ait eski hastaneler, aile sağlığı merkezlerinin bulunduğu değerli taşınmazlar geniş arazileri ile birlikte özelleştiriliyor. Özelleştirilecek yerler arasında Datça’daki denize sıfır aile sağlığı merkezi alanı da var.