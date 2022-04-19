Erdoğan 'İspat edilirse istifa edeceğim' demişti, yurttaştan çok büyük tepki: Yalanlara doymuyor

19 Nisan 2022 Salı, 17:39

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Aralık 2017 tarihinde parti grup toplantısında yaptığı konuşmada, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Türkiye'de vergi vermemek için Man Adası'nda kurdukları bir şirkete 15 milyon dolar gönderdiklerini açıklamıştı.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na adeta meydan okuyup "Bu belgeler sahte, ispat ettiğinde Cumhurbaşkanlığını ve siyaseti bırakacağım" açıklamasında bulunmuştu.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin, Erdoğan ve yakınlarının 'Man Adası'na para gönderdiği' iddiasıyla ilgili kararında para transferlerinin doğru olduğu belirtiliyor.

Cumhuriyet TV'den Sude Güner, yurttaşlara Erdoğan'ın istifa edip etmeyeceği hakkındaki düşüncelerini sordu.

"O KADAR BÜYÜK KOLTUK HIRSI VAR Kİ YALANLARA DOYMUYOR"

Gündeme oturan, Erdoğan'ın belgelerin ispat edilmesi durumunda hem Cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılacağını hem de siyaseti bırakacağını anımsayan Cumhuriyet TV'nin yurttaşlara yönelttiği soruya birbirinden farklı yanıtlar geldi.

Erdoğan'ın sözünde duracağına inanmayan bir yurttaş "İnşallah istifa eder. O kadar büyük koltuk hırsı var ki hiç zannetmiyorum. Yalanlara doymuyor" açıklamalarında bulundu.

"İLLAKİ ORTAYA ÇIKARDI"

Erdoğan'ın kendisine güvenmese bu kadar net konuşamayacağını dile getiren bir yurttaş, "Kendine güvenmese böyle bir riskin altına girmez. O kadar kendinden emin ki bu sözü söyledi. Böyle bir vaadin altına giremez. Bu belgeler olsaydı illa ki ortaya çıkardı" dedi.

"NE ÇIKARSA ÇIKSIN ETMEYECEK"

Erdoğan'ın verdiği söze güvenmeyen bir başka yurttaş ise, "Yargıtayın kendisini aklayacağını bildiği için bol keseden konuşuyor. Ne çıkarsa çıksın istifa etmeyecek. Daha önce de söylediği şeylerin tersini yapmışlığı çok var" dedi.