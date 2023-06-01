Erdoğan Mehmet Gür'e borcunu ödemiş, bu sefer de kardeşine borçlanmış!

Yayınlanma: 01.06.2023 - 16:40

Güncelleme: 01.06.2023 - 16:44

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasının kesin sonuçları ile birlikte AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın malvarlığı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan malvarlığı listesine göre; Erdoğan'ın 2018 yılında borçlu olduğu Mehmet Gür'e borcunu ödedeği ve kardeşi Mustafa Erdoğan'a borçlandığı ortaya çıktı.

2018 YILINDA MEHMET GÜR'E BORÇLUYMUŞ!

Erdoğan'ın 2018 yılında gerçekleştirilen 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrası açıklana malvarlığı bildiriminde, Mehmet Gür adlı iş adamına 2 milyon TL borcu gözüküyordu.

Ancak yeni yayımlanan malvarlığı listesine göre; Erdoğan Gür’e olan borcunu aradan öderken kardeşi Mustafa Erdoğan’a 5 milyon 390 bin lira borçlanmış.

MEHMET GÜR KİMDİR?

Mehmet Gür, Ortadoğu Grup adlı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı. Ortadoğu Grup, 1981 yılında inşaat ve lojistik alanlarında faaliyet göstermek üzere kuruldu. İstanbul'da kentsel dönüşüm projelerine odaklanan şirketin iştirakleri arasında Memorial Hastanesi de bulunuyor.

Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, amcası Mustafa Erdoğan ve eniştesi Ziya İlgen’le birlikte 2014 yılında Mehmet Gür ortak şirket kurmuştu.

Mehmet Gür’ün Erdoğan’a Kısıklı’da yan yana havuzlu iki villa sattığı da yıllar önce gündeme gelmişti. İki villanın 2005 fiyatlarıyla 1.5 milyon dolar değerinde olduğu iddia edilmişti.