Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağını bildirdi

16 Mart 2022 Çarşamba, 18:53

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye gelen Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştü. Çankaya Köşkü'ndeki görüşmenin ardından Erdoğan ve Duda, ortak basın toplantısı düzenledi.

İlk konuşmayı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görüşmemizde ikili ilişkilerimizin yanı sıra ağırlıklı olarak Ukrayna ve Rusya bağlamındaki gelişmeleri ele aldık. İki NATO müttefiki olarak ayrıntılı fikir teatisinde bulunduk. Zaten ayın 24'ünde, tekrar NATO liderler zirvesi olacak, bu zirvede de kaldığımız yerden görüşmeleri devam etme fırsatını da bulabiliriz. Çünkü Rusya-Ukrayna arasındaki süreç devam ediyor" dedi.

"YOĞUN BİR MEKİK DİPLOMASİSİ YÜRÜTÜYORUZ"

"Avrupa güvenliğine dair değerlendirmelerimizi paylaştık" diyen Erdoğan, "Savaşın sona erdirilmesi için diplomatik çabaların hızlandırılması gerektiği noktasında mutabık kaldık. Türkiye olarak ateşkesin sağlanması amacına matuf girişimlerimizi sürdürüyoruz. Nitekim Dışişleri Bakanım bugün Moskova'da temaslarda bulundu. Yarın da Ukrayna'ya geçecek. Yoğun bir mekik diplomasisi sürdürüyoruz. Bu süreçte Polonya'yla istişare ve işbirliğimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Polonya'yı Ukraynalı mültecilere sınırlarını açması nedeniyle tebrik eden Erdoğan, "Polonya, savaştan kaçan 2 milyona yakın mülteciye kapılarını açarak örnek bir duruş sergiliyor. Her türlü takdirin üstünde olan bu ev sahipliğinden dolayı da ben değerli dostum Duda'yı tebrik ediyorum, kutluyorum. 8 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye, Polonya'nın karşı karşıya kaldığı meydan okumaları en iyi Türkiye anlar" diye konuştu.

"10 MİLYAR DOLARLIK HEDEFİMİZE ÇOK YAKLAŞMIŞ DURUMDAYIZ"

Ukrayna'dan tahliye edilenlere sınır geçişlerinde kolaylık sağlandığını Polonya'ya teşekkür eden Erdoğan, "Bu vesileyle Ukrayna'daki vatandaşlarımızın tahliyelerinde sınır geçişlerinde sağlanan kolaylıklar için Polonya makamlarına teşekkür ediyorum. İnsani yardımlarımızın Ukrayna'ya ulaştırması noktasında gösterdikleri destek takdire şayandır" ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine yaklaşıldığını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

Görüşmemizde stratejik ortaklığımızı, yüksek düzeyli stratejik iş birliği konseyinin tesisiyle taçlandırma fikri üzerinde de durduk. Konseyin ilk toplantısını bu yılın ikinci yarısında ilk toplantısını Varşova'da gerçekleştirmek üzere çalışmalarımıza hız vereceğiz. Ticaret hacmimiz salgın koşullarına rağmen yüzde 28 artış göstererek 8,3 milyar dolara ulaştı. 10 milyar dolarlık hedefimize çok yaklaşmış durumdayız. Savunma sanayi alanındaki iş birliğimizin gelişmesinden de memnuniyet duyuyoruz. Polonya ile bölgesel konularda ve çok platformda da yakın bir işbirliğimiz mevcut. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin ilerletilmesinde Polonyalı dostlarımızın yapıcı tutumun ve desteğinin devam edeceğine inanıyorum.

"ERDOĞAN'IN BARIŞ İÇİN UĞRAŞTIĞINI BİLİYORUM"

Polonya Cumhurbaşkanı Duda ise, geçen sene Türkiye'yle savunma alanında çok güzel bir iş birliği başlattıklarını söyleyerek bu iş birliğini geliştirmeye devam edeceklerini açıkladı.

Duda, Erdoğan'a teşekkürlerini ilettiğini ifadesini kullanaran "Ukrayna'da Barış için ne kadar çok uğraştığını biliyorum" dedi.