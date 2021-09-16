Erdoğan'dan dikkat çeken enflasyon mesajı: Etiketerdeki fahiş artışların önüne geçeceğiz

Erdoğan, Kırşehir'de "2021 UNESCO Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması" programında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, yaptığı açıklamada yüksek enflasyona ilişkin, "Enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı konusundaki sıkıntıyı biliyoruz. En kısa sürede enflasyonu kontrol altına alarak raflardaki etiketerdeki fahiş artışların önüne geçeceğiz" dedi.

"İki yıldır dünyayı sarsan her ülkeye ekonomik yönden ağır darbe vuran bir salgınla mücadele ediyoruz. Bu salgın bizi de etkiledi. Bu süreçten en çok etkilenenlerin başında esnafımız, ticaret erbabımız geliyor. Salgının esnaf üzerindeki yükünü hafifletmek için tedbirler aldık. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketini hayata geçirdik.

Gelişmiş ülkelerin bile ciddi sarsıntılar yaşadığı dönemde kayıplarımızı kısa sürede telafi ederek yolumuza devam ediyoruz. Sıkıntılarımız, dertlerimiz yok mu? Elbette var. Ama çok çalıştığımızda üstesinden gelemeyeceğimiz hususlar değil.

Ekonomideki son gelişmeleri görüyorsunuz. Dünyanın en yüksek büyüme rakamlarına biz ulaştık. İhracatta rekor üstüne rekor kırıyoruz. İstihdam salgın öncesi dönemin dahi üzerine çıktı. Kimi ülkeler gibi hazırda paramız ve zahmetsiz para getiren kaynaklarımız olmadığı halde bu başarıları yakaladık.

Enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı konusundaki sıkıntıyı biliyoruz. En kısa sürede enflasyonu kontrol altına alarak raflardaki etiketerdeki fahiş artışların önüne geçeceğiz."