Aylardır yanıt alamıyorlar iddiası: Erdoğan'ı göremeyen 14 AKP'li vekil
AKP kulislerini sarsacak bir iddia ortaya atıldı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek isteyen 14 AKP'li vekilin 6 aydır taleplerine yanıt alamadığı öne sürüldü.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek isteyen 14 AKP'li vekilin 6 aydır taleplerine yanıt alamadığı öne sürüldü. Gazete Duvar'ın Duvar Arkası bölümünde yer alan iddiaya göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yürütme tamamen Meclis dışına çıkınca bu durum AKP'li milletvekillerinden de çok sayıda şikayet gelmesine neden oldu.
Haberde, Erdoğan ile görüşemeyen vekillerin bakanlara dahi ulaşamaz hale geldiği bildirildi. Birçok toplantıda dile getirilen bu sorunu çözmek için Meclis’te “nöbetçi bakan” uygulaması başladığına dikkat çekilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gruplar halinde milletvekilleri ile bir araya geldiği bildirildi.
GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞMADILAR
Ancak bu buluşmalar da milletvekillerinin seçim bölgelerine yönelik taleplerini dile getirdiği toplantılara dönüştü. Parti politikalarını tartışmak, çeşitli önerilerde ya da uyarılarda bulunmak isteyen milletvekilleri bu kalabalık toplantılarda görüşlerini paylaşamadı.
Siyasi değerlendirmelerini aktarmak, tespit ettikleri eksiklikleri iletmek, yanlış gittiği düşünülen işlerin düzeltilmesi için önerilerde bulunmak isteyen vekiller bu kez ayrı randevular talep etmeye başladı. Ancak bu randevulara da yanıt verilmedi. İddiaya göre, AKP'li 14 milletvekilinin talep ettiği bir randevuya 6 aydır yanıt gelmedi.
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