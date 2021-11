CHP'li Yücel: Saray gerçeklikten kopmuş

16 Kasım 2021 Salı, 14:20

CHP Urla ilçe başkanı Hakan Özbadur ve ilçe yönetiminin katıldığı çalışmalarda, Milletvekilleri Ednan Arslan, Mahir Polat, Sevda Erdan Kılıç ve Tacettin Bayır yer aldı.

Urla’da sokak sokak yapılan alan çalışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel “Sanayi esnafı, çarşı esnafı ve onlardan alışveriş yapan halk ekonomik olarak her gün yeni bir zamma, her gün yeni bir kaosa uyanmaktan bıkmış durumda. Türkiye ekonomik olarak adeta uçurumdan aşağıya yuvarlanırken, Saray iktidarı başka bir hayal dünyasında yaşıyor. Vatandaş kazandığıyla artık sadece karnını doyurmaya çalışırken, esnaf her an kepenk kapatma korkusu yaşıyor. Kendilerinin gözü gerçeklere kör olmuş, vatandaşın halini görmüyorlar." dedi.

Yüzel konuşmasını şöyle sürdürdü:

Önceliği olmayan, vatandaşın cebine dokunmayan, yandaşı zengin eden, ülkeyi daha da borçlandıran projelerle halkı kandırabileceklerini, akılları sıra ekonomik buhranı gizleyebileceklerini sanıyorlar. Döviz artışı her gün memleketin canını okuyor, enflasyon yüzde 40’ları aşmış, her gün undan akaryakıta, vatandaşın belini büken zamlar geliyor, onlarsa hiç yüzleri kızarmadan, vatandaştan utanmadan “Biz ekonominin kitabını yazdık” diyebiliyor. Urla halkına söz verdik, gerçeklikle bağları kopmuş bu iktidara, aldığı ahların, vatandaşa çektirdiği acıların ve ülkeye ettiği zulmün bedelini, halkımızın desteğiyle sandıkta ödeteceğiz” dedi.