CHP'li Yücel: Saray gerçeklikten kopmuş
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, milletvekilleri ile birlikte Urla ilçesinde vatandaş ve esnafla bir araya geldi.
CHP Urla ilçe başkanı Hakan Özbadur ve ilçe yönetiminin katıldığı çalışmalarda, Milletvekilleri Ednan Arslan, Mahir Polat, Sevda Erdan Kılıç ve Tacettin Bayır yer aldı.
Urla’da sokak sokak yapılan alan çalışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel “Sanayi esnafı, çarşı esnafı ve onlardan alışveriş yapan halk ekonomik olarak her gün yeni bir zamma, her gün yeni bir kaosa uyanmaktan bıkmış durumda. Türkiye ekonomik olarak adeta uçurumdan aşağıya yuvarlanırken, Saray iktidarı başka bir hayal dünyasında yaşıyor. Vatandaş kazandığıyla artık sadece karnını doyurmaya çalışırken, esnaf her an kepenk kapatma korkusu yaşıyor. Kendilerinin gözü gerçeklere kör olmuş, vatandaşın halini görmüyorlar." dedi.
Yüzel konuşmasını şöyle sürdürdü:
Önceliği olmayan, vatandaşın cebine dokunmayan, yandaşı zengin eden, ülkeyi daha da borçlandıran projelerle halkı kandırabileceklerini, akılları sıra ekonomik buhranı gizleyebileceklerini sanıyorlar. Döviz artışı her gün memleketin canını okuyor, enflasyon yüzde 40’ları aşmış, her gün undan akaryakıta, vatandaşın belini büken zamlar geliyor, onlarsa hiç yüzleri kızarmadan, vatandaştan utanmadan “Biz ekonominin kitabını yazdık” diyebiliyor. Urla halkına söz verdik, gerçeklikle bağları kopmuş bu iktidara, aldığı ahların, vatandaşa çektirdiği acıların ve ülkeye ettiği zulmün bedelini, halkımızın desteğiyle sandıkta ödeteceğiz” dedi.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Mehmet Akif Ersoy trafik kazası geçirdi
- Ferdi Özbeğen'in yeğeni evinde öldürüldü
- AKP'den yüzde 50+1 kararı
- Bahçeli'den Erdoğan açıklaması
- Bakan Elvan konuştu dolar ve euro fırladı
- Şekere dev zam!
- İran kalecisinden iddialara cevap geldi!
- Gökhan Özoğuz'dan, Erdoğan'ın sözlerine cevap
- Erdoğan ile Davutoğlu'nun kavgasını anlattı
- Özgür Demirtaş'tan 'saldırı' açıklaması