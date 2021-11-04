Erdoğan'ın krize yol açan yürüyüşünün sebebini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, tartışmalara sebep olan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki yürüyüşünün sebebine dair dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

cumhuriyet.com.tr
04 Kasım 2021 Perşembe, 09:56
Erdoğan'ın krize yol açan yürüyüşünün sebebini açıkladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki yürüyüşünün sosyal medyada gündem olmasının ardından ortaya çıkan "sağlık sorunu" tartışmaları gündemdeki yerini koruyor.

67 yaşındaki Erdoğan'ın yürüyüşü üzerine sosyal medyada "Cumhurbaşkanı hasta" iddiaları ortaya atılırken TV5’te yayınlanan “4. Güç” programında gazeteci Hasan Basri Akdemir, o anların sebebini açıkladı.

Erdoğan'ın yarım saat boyunca ayakta kabul ve selamlama yaptığını söyleyen Akdemir, Cumhurbaşkanının yaşından dolayı ayaklarında uyuşma olduğunu belirtti. Akdemir bu anların, Erdoğan’ın sağlığının genel durumunu ilgilendirmediğini dile getirdi ve uzun süre ayakta durmanın bir etkisi olduğunu söyledi. 



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