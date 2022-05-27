Ergin Ataman açıkladı:. Shane Larkin ve Vasilije Micic takımda kalacak mı?

27 Mayıs 2022 Cuma, 09:18

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Shane Larkin ve Vasilije Micic'in takımda kalmasını istiyor. TRT Spor'a konuk olan tecrübeli çalıştırıcı, gelecek sezonun planlaması hakkında konuştu.

Merakla beklenen Will Clyburn transferine de değinen Ataman, şunları söyledi;

"Clyburn yıllardır CSKA Moskova'da finaller yaşayan ve MVP olan çok önemli bir oyuncu. Şu anda Avrupa’daki tüm takımlar onun peşinde. Sonuçta Will Clyburn'ün nerede oynayacağını göreceğiz. Bu konuda da inşallah gücümüzü göstereceğiz. Kendimize güveniyoruz. Artık bu tür oyuncular da gelip bizde oynamak istiyorlar."

Shane Larkin'in Anadolu Efes'te mutlu olduğunu ifade eden Ergin Ataman, "Larkin Anadolu Efes'te kariyerinin zirvesine çıktı. Avrupa’da sayı rekorunu kırdı. Üst üste 2 şampiyonluk kazandı. Anadolu Efes‘teki aile ortamı mutlaka onu da etkiliyordur ama sonuçta kendisi profesyonel bir oyuncu. Tabii ki kendisine ciddi teklifler de vardır. Sonuçta bugün Avrupa’daki serbest oyuncular belli. Tabii ki Larkin’in bizde devam etmesini çok istiyoruz. Ümit edelim ki bu iş pozitif bir şekilde sonuçlanır. İstanbul’u çok sevdiğini düşünüyorum ama sonuçta kararı oyuncunun kendisi verecek" ifadelerini kulladı.

Micic için ise, "Vasilije Micic'in sözleşmesinde 20 Temmuz'a kadar bir NBA çıkışı bulunuyor. Micic 3 yıl boyunca Avrupa'da başka hiçbir kulüpte oynayamaz. Geçen sezon kontrat yaptık. NBA'den büyük bir teklif alırsa düşünebilir. Micic’in Avrupa’da oynamaktan keyif aldığını düşünüyorum. Açıkçası gelecek sezonda da bizimle olacağını düşünüyorum. Eğer NBA'den büyük bir teklif gelirse biz de onun yerini doldurmaya çalışırız" diye konuştu.

Ergin Ataman ayrıca Krunoslav Simon'a teşekkür etmediklerini ve tecrübeli oyuncunun kararını beklediklerini sözlerine ekledi.