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Erhan Karaal kimdir? İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal neden kaçırıldı?

Erhan Karaal kimdir? İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal neden kaçırıldı?

18.06.2026 13:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Erhan Karaal kimdir? İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal neden kaçırıldı?

İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal evinin önünden kaçırıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Karaal'ın ailesi, "kaçırılma" olayını doğruladı. Peki, Erhan Karaal kimdir? İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal neden kaçırıldı?
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İBB soruşturmasında da adı geçen İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal, İstanbul Maltepe'deki evinin önünden kaçırıldı. Peki, Erhan Karaal kimdir? İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal neden kaçırıldı?

ERHAN KARAAL KİMDİR?

İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal evinin önünden kaçırıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Karaal'ın ailesi, "kaçırılma" olayını doğruladı.

Erhan Karaal neden kaçırıldı?

İBB soruşturmasında da adı geçen İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal, İstanbul Maltepe'deki evinin önünden kaçırıldı.

Gazeteci Timur Soykan'ın aktardığına göre; Erhan Karaal dün akşam saat 21.00 sıralarında evinden çıktı ve arabasının yanına gitti. Ailesi ile bir ziyarete gideceklerdi ve aracın başında onları bekliyordu.

EŞİ, KARAKOLA BAŞVURDU

Bu sırada yanında duran araçtan inen 3 kişi Erhan Karaal’ı kafasına vurarak darp etti ve geldikleri araca bindirdiler. Erhan Karaal’ın çocuğu ve bir komşusu kaçırıldığı anları gördü.

Eşi karakola giderek başvurdu. Erhan Karaal’ın aynı sokakta bulunan bir araçla aynı model, renk olan plakası kopyalanmış bir araçla kaçırıldığı tespit edildi. Arama çalışmaları devam ediyor.

Erhan Karaal, İBB soruşturmasında oluşturulan dosyada da adı geçen 402 isimden biri.

İlgili Konular: #İBB Kültür #Erhan Karal

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