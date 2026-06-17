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Özge Yağız kimdir? Doğanın Kanunu dizisinin Doğa'sı Özge Yağız kaç yaşında, nereli?

Özge Yağız kimdir? Doğanın Kanunu dizisinin Doğa'sı Özge Yağız kaç yaşında, nereli?

17.06.2026 18:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Özge Yağız kimdir? Doğanın Kanunu dizisinin Doğa'sı Özge Yağız kaç yaşında, nereli?

Doğanın Kanunu dizisinde Doğa karakterine hayat veren oyuncu Özge Yağız'ın yaşamı merak ediliyor. Peki, Özge Yağız kimdir? Doğanın Kanunu dizisinin Doğa'sı Özge Yağız kaç yaşında, nereli?
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Adını Sen Koy, İçimizden Biri, Gözleri KaraDeniz, Safir gibi dizilerde yer alan Özge Yağız'ın yaşamı merak ediliyor. Peki, Özge Yağız kimdir? Doğanın Kanunu dizisinin Doğa'sı Özge Yağız kaç yaşında, nereli?

ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?

Özge Yağız, 26 Eylül 1997 tarihinde İstanbul’da doğdu. Başkent Üniversitesi mezunudur. Oyunculuk dışındaki mesleği Diyetisyenliktir. İlk oyunculuk deneyimini, Kasım 2018 tarihinde TV8'de yayımlanan Adını Sen Koy dizisinde küçük bir rolle yaşayan Özge Yağız, gerçek anlamda oyunculuk kariyerine 18 Şubat 2019 tarihinde Kanal 7 ekranlarında yayın hayatına başlayan Yemin dizisinde ilk başrolü "Reyhan" karakterini canlandırarak başlamıştır. 

İkinci sezon sonunda Yemin dizisinden ayrıldıktan sonra Star TV'de yayımlanan Sol Yanım adlı dizinin oyuncu kadrosunda kendine yer buldu. 2021 yılında bu kez Show TV'de yayımlanan İçimizden Biri adlı dizide "Havva" karakterini oynadı. 2022 yılında Show TV'de yayımlanan Baba adlı dizide "Büşra Saruhanlı" karakterini canlandırmıştır. Son olarak ise, 2023-2024 yılları arasında atv'de yayımlanan Safir adlı dizide "Feraye Yılmaz" karakterini canlandırdı.

ÖZGE YAĞIZ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2018 - Adını Sen Koy - Zeliha

2019-2020 - Yemin - Reyhan Tarhun

2020-2021 - Sol Yanım - Serra Yıldırım

2021 - İçimizden Biri - Havva Aladağ

2022 - Baba - Büşra Saruhanlı

2023-2024 - Safir - Feraye Yılmaz

2025 - Gözleri KaraDeniz - Güneş Aydınay

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