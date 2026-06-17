Yabancı Damat, Canım Ailem, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerde yer alan İlker Aksum'un yaşamı merak ediliyor. Peki, İlker Aksum kimdir? Altı Üstü İstanbul dizisinin Bayram'ı İlker Aksum kaç yaşında, nereli?

İLKER AKSUM KİMDİR?

İlker Aksum 23 Mayıs 1971 tarihinde Isparta’da doğdu. Annesinin adı Nurten Aksum'dur. İlkay ve Alpay adında ikiz kardeşleri vardır. Babası Mehmet Bülent Aksum subay pilottur. İlker Aksum, Etimesgut Şeker İlkokulu'nda başlar okul hayatına. Mehmetçik Lisesinden mezun olur. 1989 yılında girdiği Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nı 1993 yılı sonunda bitirmiştir.

1994 yılının yazında Antalya Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. İlk profesyonel rolü Hamlet oyununda Ophelia rolüdür. İki sene 10'dan fazla oyunda rol aldı. Kadro açılmadığı için ayrılıp 1996'da İstanbul'a yerleşti. Kısa bir süre sonra askerliğini Kars Sarıkamış'ta yaptı. Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda kısa bir süre, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda bir yıl çalıştı. Okul arkadaşı Devin Özgür Çınar'ın teklifiyle “Sır Dosyası” dizisinde bir bölüm oynadı. Bu sayede Taylan Biraderler ile tanıştı. Kısa süre sonra, başrolünü bir şempanzenin oynadığı “Çarli” dizisinde Afakan Dayı olarak yer aldı.

Çok sayıda tiyatro oyunu ve televizyon dizisinde rol alan Aksum, “Bizim Büyük Çaresizliğimiz” adlı filmde ilk defa bir sinema filminde başrolde yer aldı. 1998 yılında çekilen ilk olarak “Çarli” adlı dizide bir maymunla çevirdiği dizideki Afakan rolü ile tanındı. Özellikle Yabancı Damat dizisinde oynadığı Ruşen rolüyle tanınır.

İLKER AKSUM HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Altı Üstü İstanbul: 2026-günümüz (Bayram Cankaya)

Çarpıntı: 2025 - Halit

Mutluyuz 2: Yakında (Aytaç)

Mitoloji Mafyası: Yakında (Rıza)

Eşref Rüya: 2025 (Kabzımal)

Kadıköy Boğası: 2025

Sonradan Gurme: 2025 (Mehmet Usta)

Karantina: 2025 (Ender Zorlu)

Siyah Kalp: 2024-2025 (Tahsin)

Yeşil Deniz: Milenyum: 2024

Gecenin Nakaratı: 2024

Çocuk Kalbi: 2024 (Erdem)

Teşkilat: 2024 (Kambur)

Sadık Ahmet: 2024 (İsmail Rodoplu)

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî: 2023-2025 (Selahattin Zerkubi)

Şahsiyet: 2023-2024

Nefes: Yer Eksi İki: 2023 (Gazeteci Ufuk)

Oyun Bitti: 2023

Demir Kadın: Neslican: 2023

Yangın Günleri: Independenta: 2023

Başım Belada: 2023

Müjdemi İsterim: 2022 (Niyazi)

Aşkın Ömrü: 2022 (Anıl)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz: 2021

Azizler: 2021

Ramo: 2020-2021 (Hasan)

7. Koğuştaki Mucize: 2019 (Askorozlu)

Diriliş Ertuğrul: 2018 (Dragos)

Mehmetçik Kut'ül Amare: 2018 (Cox)

Hedefim Sensin: 2018 (Yarım Hasan)

Her Şey Seninle Güzel: 2018

Buyur Bi'De Burdan Bak: 2016, 2018

Poyraz Karayel: 2016-2017 (Çınar Sayguner)

Seddülbahir 32 Saat: 2016 (Ramiz)

Yeşil Deniz: 2015-2016

Aşk Olsun: 2015

Kadim Dostum: 2014

Ne Diyosuun: 2014 (Ali Kemal)

Tatar Ramazan: 2013

Mutlu Aile Defteri: 2013 (Kudret Taşyumruk)

İki Kafadar Chinese Connection (2013)

20 Dakika: 2013 (Ali Halaskar)

Kötü Yol: 2012 (Reşat)

Bizim Yenge: 2011 (Bahri)

Bizim Büyük Çaresizliğimiz: 2011 (Ender)

Sen de Gitme: 2011 (Dr. Yahya Turan)

Muhteşem Yüzyıl: 2011 (Kaptan-ı Derya Cafer Ağa)

Canım Ailem: 2008-2010 (Halim)

Vavien: 2009 (Televizyoncu Sabri)

Ejder Kapanı: 2009 (Doktor)

Güz Sancısı: 2008 (İsmet)

Karayılan: 2007-2008 (Yüzbaşı Laroş)

Yabancı Damat: 2004-2007 (Ruşen Demir)

Küçük Kıyamet: 2006 (Ali)

Aşk Olsun: 2003 (Yıldırım)

Beşik Kertmesi 2002 (Enis Büyütücü)

Biz Size Aşık Olduk: 2002 (Sinan)

Baykuşların Saltanatı: 2000

Çarli İş Başında: 2000 (Afakan)

Olacak O Kadar: 2000

5 Maymun Çetesi: 1999 (Amerikan)

Çarli: 1998 (Afakan)