CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, parlamenter sistem çalışmasını anlattı

27 Nisan 2022 Çarşamba, 02:00

Muhalefet partilerinin oluşturduğu 6’lı masada partisini temsil eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, liderlerin hafta sonu düzenlediği buluşmaya ve bundan sonra atılacak adımlara ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. İktidarın özellikle Seçim Yasası sonrası 6’lı masaya yönelik saldırıları artırdığına dikkat çeken Erkek, “Toplantılar devam edecek. Hiçbir saldırı bunu engelleyemez çünkü bu bir demokrasi mücadelesi” dedi.

‘TEMEL SAĞLAM’

Partilerin ayrı ayrı yaptığı hazırlıklardan ortak bir çalışma çıkaracaklarını söyleyen Erkek, şunları söyledi: “Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmamızı kamuoyuyla paylaştık. Sağlam bir temel attık. Her şeyi bunun üzerine kuracağız. İktidarımızda ilk bir hafta içinde Siyasi Ahlak Yasası’nı çıkaracağız. Stratejik Planlama Teşkilatı’nı kuracağız. Bütün bunlara yönelik çalışmalar tamamlanmıştı, şimdi yasal ve anayasal mevzuatın yazımı çalışmaları devam ediyor. Sağlıklı ve güven veren bir sistem inşa etmemiz gerekiyor. Mesela Merkez Bankası’nın bağımsızlığı kuvvetler ayrılığıyla, demokratik hukuk devletiyle sağlanır. Bunların hepsini yapacağız.”

‘İLKELERİ SÖYLEDİLER’

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Erkek, şunları kaydetti: “Aday elbette önemli ama daha önemlisi nasıl bir aday istediğimize yönelik ilkelerdir. Biz gerçek anlamda devleti ve milleti temsil edecek, uzlaşmayı sağlayabilecek, kolektif çalışabilen, partiler üstü bir cumhurbaşkanı hedefliyoruz. Cumhurbaşkanının nitelikleri çok daha önemli. Genel başkanlarımız da bunları tarif etti. İlkeler temelinde Türkiye’nin yarını için çok sağlıklı bir çalışma sürüyor.”