“Erkek şiddetine karşı mücadelemiz devam edecek”

Yayınlanma: 08.03.2024 - 16:31

Güncelleme: 08.03.2024 - 16:31

İzmir’de Konak Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde 'Kadın Dayanışma Zinciri ve Yürüyüşü' düzenledi. Etkinliğe, İzmir Kadın Kuruluşları Birliği, Ege Kadın Buluşması ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti eşlik etti.

BATUR: KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ KONUSUNDA DURUM İÇ AÇICI DEĞİL

Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde başlayan etkinlikte konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, şunları söyledi:

“Bugün burada olduğu gibi dünyanın farklı noktalarında da kadınlar hakları olan eşitlik ve adalet için haykırıyor. Bu uğurda hayatını vermiş öncü kadınları öncelikle saygıyla anıyor ben de özgürlük ve hak mücadelesi verirken hayatını kaybetmiş tüm kadınları sizlerin huzurunda bir kez daha saygıyla anıyorum. Kadınlar tarih boyunca pek çok zorluğa ve engele rağmen her alanda önemli işler başarmıştır. Tarih boyunca tüm toplumsal mücadelelerin en ön saflarında hep kadınlar yer aldı. Kazanılan pek çok hakta hep kazanımda o cesur kadınların çok büyük payı vardır. Günümüzde kadınların eşit ve özgür olduğu toplumlarla kadınların geri plana itildiği görmezden gelindiği toplumlar arasındaki uçurum giderek maalesef büyüyor. Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutladığımız ülkemizde de kadın erkek eşitliği konusunda durum maalesef pek de iç açıcı değil. İktidarın yanlışları yüzünden giderek derinleşen ekonomik kriz en çok kadınların yükünü arttırdı. Kadınlar ve erkekler arasında hep var olan Gelir eşitsizliği son yıllarda iyice büyüdü. Artan ekonomik kriz yüzünden daralan istihdam açığı en çok kadınları vurdu. Ülkemizde kadın işsizlik oranı hemen hemen yüzde 50'lilere varmak üzere.”

“HER YAPTIĞIMIZ İŞTE KADINLARIN GÜCÜNÜ VE DESTEĞİNİ ALDIK”

Kadın cinayetlerine dikkat çekerek devam eden Batur, “İstanbul Sözleşmesi'nden çekilen, çekilenler, kadın yönelik şiddete ve kadın cinayetlerine karşı maalesef seyirci kalmaya devam ediyorlar. Geçen yıl 403 kadın bu yıl ise henüz yeni yıldan bu yana yetmiş gün geçmesine rağmen 72 kadın cinayete kurban gitti Oysaki şiddet asla kader değildir. Konak Belediyesi olarak da her zaman kadınların sosyal yaşamda ön planda olduğu, kadın istihdamını arttıracak projelere öncelik verdik. Her yaptığımız işte kadınların gücünü ve desteğini aldık. Kadınların sosyal yaşama daha fazla katılmalarını hedefledik. Her semt merkezlerimizde kadınlara özel hobi ve meslek edindirme kursları açtık. Açtığımız spor kurslarımız ile onların hem sosyalleşmesine hem de sağlıklı yaşam sürmesine yardımcı olduk. Konak, kadın kooperatifimizi kurduk ki bu yıl üçüncü yılıdır. O süreçte, bu kadın kooperatifini yöneten yürüten arkadaşlarımıza, meclis üyesi arkadaşlarımıza da buradan teşekkür ediyorum. Burada üretilen el emeği ürünlerin satışı için üye kadınlara satış alanları sunduk. Bu sayede kadınlar ekonomiye katılarak aile bütçesine katkı sağladılar. Az önce de söylediğim gibi geride bıraktımğım 25 yıllık belediye başkanlığımda en büyük desteği siz çok değerli kadınlardan gördüm. Verdiğiniz destek için dayanışmanız için bir kez daha hepinize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“SİZLER GELECEKTEKİ AYDINLIK GÜNLERİN HABERCİSİ OLARAK UMUDUN YILMAZ SAVUNUCULARISINIZ”

31 mart seçimlerini işaret eden Başkan Batur, “Sadece yaşadığımız şehrin değil ülkemizin de kaderini etkileyecek bir yerel seçim var. Ben İzmir'in cesur ve özgür kadınlarının vereceği karara sonuna kadar güveniyorum. Sizler gelecekteki aydınlık günlerin habercisi olarak umudun yılmaz savunucularısınız. Bu seçimde de vereceğiniz örgütlü mücadeleyle tarihe yön vereceksiniz. Bu arada sizlerin desteğiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Cemil Tugay ve az önce de benim sevgili dostum, arkadaşım sayın Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya aynı kararlılıkla ve aynı azimle destek vereceğinize bütün kalbimle inanıyorum. İzmir'in cesur, özgür ve güçlü kadınları bizler sizlere, bütün kalbimizle güveniyoruz. Emeğinize, umudunuza, geleceğimize her her zaman sahip çıktınız. İnanıyorum, çıkmaya da devam edeceksiniz. Mücadelenizden asla vazgeçmeyin. Kutlu olsun 8 Mart, kutlu olsun dayanışma gününüz” dedi.

MUTLU: İZMİR'İN KADINLARI GÜCÜNÜ GÖSTERMEYE DEVAM EDECEK

Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu ise şu ifadeleri kullandı:

“Konak Belediyesi'nin yaptığı bu güzel kadın çalışmalarını hiç kesintisiz devam ettireceğiz. Kadınlar sokakta, evde, işte, eş adil haklarını arayan, haklarına kavuşan yepyeni bir beş yılda bizimle birlikte olacaklar. Mücadelemizi hiç bırakmayacağız. Ben ülkenin bugün hala bir umudu taşıyabiliyorsa bu ülke hala her şeyiyle teslim olmadıysa bunu kadınlarına borçlu olduğunu düşünüyorum. Kadınların direncine borçlu olduğunu düşünüyorum. Haklarımızı sokaklarda ne pahasına olursa olsun aramamıza borçlu olduğunu düşünüyorum. İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyorum. Dört dört dörde karşıyız diyorum. Nafaka hakkımızı kimse elimizden alamaz diyorum.

“KADINLAR İÇİN, HAKLARIMIZ İÇİN KAZANIMLARIMIZI KAYBETMEMEK İÇİN ALANLARDA DAHA ÇOK BİRLİKTE OLACAĞIZ”

Toplumsal cinsiyet eşitliği Konak'ta bugüne kadar başlayan çalışmaların devam etmesiyle her kılcal da kendini bulacaktır diyorum. Pozitif ayrımcılık yapacağız. Kadınlar her yerde olacak. Sokakta, işte, evde, alanda, İzmir'in kadınları güçlüdür. İzmir'in kadınları bu gücünü göstermeye devam edecek. Sesimizi arttıracağız, nefesimize kuvvet vereceğiz. Kadın şiddetine değil; erkek şiddetine karşı da mücadelemize devam edeceğiz. Bunun için dayanışma merkezleri kadınlar için hizmet edecek. Elbette bir gün amacımız sıfır erkek şiddeti ama o güne giden yolda daha yapacak çok işimiz var. Kadınlar için, haklarımız için kazanımlarımızı kaybetmemek için alanlarda daha çok birlikte olacağız.”

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun konuşmalarının ardından, Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde başlayan yürüyüş, ÖSYM Sınav Koordinatörlüğü'nde kadınların ellerindeki balonları uçurması ile son buldu.