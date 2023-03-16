Erzincan’da hortum çatıları uçurdu, ağaçları devirdi!

Erzincan’da etkili olan sağanak yağış ve fırtınanın ardından hortum meydana geldi. Hortum nedeniyle çatılar uçtu, demir direkler ve ağaçlar devrildi.

İHA
Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 11:57
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Erzincan’ın Tercan ilçesine bağlı Kargın Beldesi'nde hortum felaketi yaşandı. 

DEMİR DİREKLER VE AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Hortum nedeniyle adeta savaş alanına dönen beldenin bir bölümünde evlerin çatısı uçtu, demir direkler ve ağaçlar devrildi. 

Hortum anı, bir yurttaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması yüreklere su serperken, beldedeki bazı evlerde maddi hasar oluştu.


Erzincan hortum Fırtına

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