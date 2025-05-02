Erzurum ve çevreleri için sarı kodlu sağanak uyarısı!

Yayınlanma: 02.05.2025 - 09:35

Güncelleme: 02.05.2025 - 09:35

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre, bölgede (sorumluluk alanlarındaki Erzurum ile Erzincan, Ardahan ve Bayburt'ta) yerel kuvvetli sağanak ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörüldüğünden sarı kod uyarısında bulunuldu.

Yağış anında ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum, kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.