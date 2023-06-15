Esendere'de polis ve gümrük memurlarının aralarında olduğu 31 kişiye gözaltı

Hakkari'de düzenlenen operasyonlarda rüşvet aldıkları gerekçesiyle 8 gümrük muhafaza memuru, biri komiser 7 polis ve 16 kişi gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 15.06.2023 - 12:23
Esendere'de polis ve gümrük memurlarının aralarında olduğu 31 kişiye gözaltı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında polis ve muhafaza memurlarının da bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Yüksekova'nın İran'a açılan Esendere Sınır Kapısı'na yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında  sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 

"Esendere-1" adı verilen operasyonda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek" örgüt faaliyetleri çerçevesinde rüşvet" "göçmen kaçakçılığı" "resmi belgede sahtecilik" 5607 sayılı kanuna muhalefet ve zimmet" suçlarından, aralarında 7 polis ve 8 gümrük muhafaza memurunun da bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alındı.

Suçta elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda döviz, Türk Lirası ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Aranan 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.


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