Esenler'de eşini öldürüp polisi aradı 'yanlışlıkla yaptım' dedi

Esenler’de Adem Muslu, eşi Güler Muslu ile tartıştıktan sonra onu silahla vurarak öldürdü. Olay, Nine Hatun Mahallesi'nde sabah saatlerinde gerçekleşti. Adem Muslu, ardından 112 Acil Servisi arayarak eşini yanlışlıkla vurduğunu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güler Muslu’nun hayatını kaybettiğini tespit ederken, Adem Muslu gözaltına alındı.

Esenler'de eşini öldürüp polisi aradı 'yanlışlıkla yaptım' dedi
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DHA
Yayınlanma: 11.10.2024 - 13:11

Esenler’de Adem Muslu (48) eşi Güler Muslu (49) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın sırasında Adem Muslu eşi Güler Muslu’yu silahla ateş ederek öldürdü.

Olay, bugün sabah saatlerinde Nine Hatun Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, Adem Muslu (48) eşi Güler Muslu (49) ile tartışmaya başladı. Tartışma üzerine Adem Muslu, eşi Güler Muslu’ya silahla ateş etti. Adem Muslu daha sonra 112’ye telefon açarak eşini yanlışlıkla vurduğunu söyledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde kanlar içerisinde yatan kadının hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri kocayı gözaltına aldı. Güler Muslu’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

 

 


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