Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'tan gazetemize ziyaret

Yayınlanma: 23.10.2023 - 14:58

Güncelleme: 23.10.2023 - 14:58

Görüşmenin ardından sorularımızı yanıtlayan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, yerel seçimlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun talep etmesi halinde yeniden aday olmak istediğini belirtti.



"BELEDİYE BATIK HALDEYDİ"

Uzun yıllar AKP'li belediyelerin yönettiği Esenyurt'u son yerel seçimlerde kazanan Bozkurt, "Esenyurt bir konut rantına mahkûm edilmişti. Zemin yapısı incelenmeden pek çok imar uygulamaları yapılmıştı. Kamu binalarının 356 tanesi imar kanununa muhalefeten yapılmıştı. Ekonomik olarak belediye batık haldeydi. Belediyenin çalışanları talimat esasıyla düzenlenmişti. Bir sağlık müdürümüz vardı aslında grafikerdi, ilkokul mezunu psikoloğumuz vardı" ifadelerini kullandı.

"DEPREME HAZIRLIK İÇİN NACİ GÖRÜR İLE ÇALIŞTIK"

Görevi devralmalarından önce Esenyurt Belediyesi’'nin depreme hiçbir hazırlığı olmadığını vurgulayan Bozkurt, “Yetişmiş bir tek kişi, bir kadro, bir plan yoktu. Bizim ilk işimiz deprem anında müdahale edecek bir kadro kurmak oldu. Hatay depreminde 58 kişiyi bu arkadaşlarımız kurtardı. Deprem toplanma alanları 60 taneydi 126’ya çıkardık. Bilim Akademisi kurucu üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ile beraber Esenyurt’un depreme hazır olması için çalışıyoruz” diye konuştu.

"7 BİN 500 GÖÇMENİ GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞ İLE ÜLKELERİNE GÖNDERDİK"

Esenyurt'un İstanbul'un diğer ilçelerine göre daha fazla göçmen barındırdığını belirten Bozkurt, şöyle konuştu:

“Nüfusumuzun yaklaşık yüzde 30'u yabancı uyruklulardan oluşuyor. Bu yüzden Gönüllü geri dönüş projesini düzenledik. Ülkesine dönmek isteyenleri ücretsiz otobüs ile, iaşesini vererek organizasyonu yaparak gönderiyorduk. Bu organizasyonla 7 bin 500 kişi ülkelerine gönderildi. Biz bu projeyi anlatacağımız, genel başkanımızın da katılacağı bir etkinlik yapacaktık. O günden sonra Göç İdaresi bizim kanalımızla o insanların geri gönderilmesini engelledi.”