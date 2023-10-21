Kılıçdaroğlu, yerel seçim görüşmelerinde ittifaka kapıyı kapatmadı: Tartışmayın, çalışın

Yayınlanma: 21.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.10.2023 - 03:00

İYİ Parti’nin yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapıp yapmayacağı tartışması gündemdeyken, iki parti arasında “tezkere” gerilimi çıktı. Meclis’te Suriye tezkeresi görüşmeleri sırasında İYİ Partili milletvekilleri CHP’yi hedef alan konuşmalar yaptı. İYİ Parti lideri Meral Akşener de “Tezkereye ‘Evet’ verenlerin tamamını yabancı postala buyur demiş gibi hainlikle itham eden bir dille karşı karşıya kaldık” dedi.

İYİ Parti’nin bu sert çıkışlarının, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir süredir partinin milletvekilleri ve örgütleriyle yaptığı yerel seçim gündemli buluşmalara da yansıdığı belirtiliyor. Partide kimi vekillerin CHP’nin İYİ Parti ile ittifaksız yola devam etmesini önerdiği belirtilirken kimilerinin de başarı için ittifak gerektiğini vurguladığı aktarılıyor.

Partinin mevcut yönetimi, “Muhalefet kendi içinde yıkıcı olmasın, birbirini hedef almasın, mücadelesi iktidarla olsun” görüşünü savunuyor. Kılıçdaroğlu’nun da toplantılarda partililere, “İttifak varmış, yokmuş, bu tartışmalara girmeyin. Bunlarla ilgili demeç vermeyin. Siz kendi başımıza seçime giriyormuşuz gibi çalışın” uyarısında bulunduğu vurgulanıyor.

‘HAİN DEMİYORUZ’

Ayrıca parti kurmayları Akşener’in tezkere konusundaki suçlamasıyla ilgili de “Kimseye ‘Hain’ demiyoruz. Hatta her partinin görüşü farklıdır, buna saygı duyuyoruz” diyor.

Partiler genel anlamda bir ittifak olmasa bile aday, seçmen ve taban bazında ittifaklar olabileceğini söylüyor.

‘ÖNCE KURULTAY’

Değişimciler ise ittifak konusunun kurultay sonrası gündeme gelebileceğine dikkat çekiyor. Değişimciler, “Şu anda aday açıklanıyor, ittifak konuşuluyor. Oysa adayların belirlenmesi kurultaydan sonra oluşacak parti meclisinin yetkisidir. Önce kurultay olmalı” değerlendirmesini yapıyor.