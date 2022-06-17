Esenyurt'ta beşinci kattan düşen iki yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İstanbul Esenyurt'ta beşinci kattaki evinin penceresinden düşen iki yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Haramidere Yolu Caddesi'ndeki sitede yer alan apartmanın beşinci katında oturan ailenin iki yaşındaki çocukları M.E, pencereden beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Polisin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.
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