Esenyurt'ta beşinci kattan düşen iki yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt'ta beşinci kattaki evinin penceresinden düşen iki yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

AA
17 Haziran 2022 Cuma, 22:34
Esenyurt'ta beşinci kattan düşen iki yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Haramidere Yolu Caddesi'ndeki sitede yer alan apartmanın beşinci katında oturan ailenin iki yaşındaki çocukları M.E, pencereden beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.


Esenyurt İstanbul Zafer Mahallesi
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler