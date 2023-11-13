Esenyurt'ta bir çiftin küfürlü kavgası gündem oldu: 'Yürü lan aynı yatakta yatmaya gidiyoruz'
İstanbul Esenyurt'ta bir çiftin sokak ortasında küfürleşerek kavga ettiği anlar gündem oldu. Kavga, çiftin arkadaşlarının dahil olmasıyla daha da büyüdü. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
İstanbul Esenyurt'ta bir çift, sokak ortasında küfürleşerek kavga etti. Olaya arkadaşlarının da dahil olmasıyla kavga büyüdü.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Kıskançlık yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada kullanılan küfürler ise sosyal medyaya damga vurdu.
Kavganın kesin nedeni hala belirsizliğini korurken; kavganın görüntüleri sosyal medyada yüzlerce kez paylaşıldı.
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