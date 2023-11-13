Esenyurt'ta bir çiftin küfürlü kavgası gündem oldu: 'Yürü lan aynı yatakta yatmaya gidiyoruz'

Yayınlanma: 13.11.2023 - 11:55

Güncelleme: 13.11.2023 - 11:56

İstanbul Esenyurt'ta bir çift, sokak ortasında küfürleşerek kavga etti. Olaya arkadaşlarının da dahil olmasıyla kavga büyüdü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kıskançlık yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada kullanılan küfürler ise sosyal medyaya damga vurdu.

Kavganın kesin nedeni hala belirsizliğini korurken; kavganın görüntüleri sosyal medyada yüzlerce kez paylaşıldı.