Esenyurt'ta elektrik kabloları alev alev yandı

İstanbul Esenyurt'ta alev alev yanan elektrik kabloları, itfaiye tarafından söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 14.11.2023 - 12:36
Esenyurt'ta elektrik kabloları alev alev yandı
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Osmangazi Mahallesi Sevgi Sokak'ta duvarın dibindeki elektrik kablolarında patlamalarla birlikte yangın çıktı. Çevredekiler bölgeyi kısa sürede boşaltırken, itfaiye ekiplerine haber verildi.

Ekipler, elektriğin kesilmesi için bir süre bekledi.

Ancak, akım kesilmeyince, yanan kablolara köpük ile müdahalede bulunarak söndürdüler. 


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