Esenyurt'ta elektrik kabloları alev alev yandı
İstanbul Esenyurt'ta alev alev yanan elektrik kabloları, itfaiye tarafından söndürüldü.
Osmangazi Mahallesi Sevgi Sokak'ta duvarın dibindeki elektrik kablolarında patlamalarla birlikte yangın çıktı. Çevredekiler bölgeyi kısa sürede boşaltırken, itfaiye ekiplerine haber verildi.
Ekipler, elektriğin kesilmesi için bir süre bekledi.
Ancak, akım kesilmeyince, yanan kablolara köpük ile müdahalede bulunarak söndürdüler.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Fatih Altaylı'dan 'Starbucks protestosu' tepkisi
- İYİ Parti'de bir isim daha istifa etti
- A Haber ve Yeni Şafak'a soğuk duş!
- Asgari ücrete 'Şimşek' ayarı!
- Yarkadaş nihai kararını açıkladı
- 'Zorla' protestoda yeni gelişme
- Arda Güler isyan etti!
- Süper Kupa'ya Suudi Arabistan ayarı!
- Dönerci Mustafa Atmaca'yla ilgili yeni suç duyurusu
- Mahir Günşiray’ın acı günü!