Esenyurt'ta silahlı saldırı!

Yayınlanma: 12.04.2023 - 23:39

Güncelleme: 12.04.2023 - 23:39

Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle 1 kişiye silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 1 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.