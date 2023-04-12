Esenyurt'ta silahlı saldırı!
İstanbul Esenyurt'ta henüz bilinmeyen bir nedenle 1 kişiye silahlı saldırı düzenlendi.
Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle 1 kişiye silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 1 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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