Esenyurt'ta silahlı saldırı!

İstanbul Esenyurt'ta henüz bilinmeyen bir nedenle 1 kişiye silahlı saldırı düzenlendi.

İHA
Yayınlanma: 12.04.2023 - 23:39
Esenyurt'ta silahlı saldırı!
Abone Ol google-news

Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle 1 kişiye silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 1 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler