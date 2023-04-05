Eşini 40 kilometre kaput üzerinde götüren erkek tutuklandı

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 11:48

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 11:51

Aziziye Mahallesi'nde 1 Nisan'da; E.Ş. (14), iddiaya göre birlikte yaşadığı babası Ali Osman Şentürk ile birlikte Düzce'ye gitti. Ali Osman Şentürk, boşanma aşamasındaki eşini görmemek için eve yakın bir mesafede otomobili oğlu E.Ş.'ye verdi.

Diğer kardeşleriyle görüşen E.Ş., daha sonra gitmek istediğini söyledi. S.Ş. ise oğlunun otomobille gitmesine izin vermedi ve kaputun üzerine çıktı.

Oğlu gaza basıp, kaputun üzerindeki annesiyle birlikte otomobili hareket ettirdi ve sokağın başında babası Ali Osman Şentürk'ü de araca aldı.

40 KİLOMETRE SONRA POLİS DURDURDU

E.Ş.'nin babasının yardımıyla, gaza basarak ve direksiyonu yönlendirerek kullandığı otomobil, yaklaşık 40 kilometre sonra Sakarya'nın Hendek ilçesinde polis ekipleri tarafından durduruldu.

CEZAEVİNE KONULDU

Otomobilin durmasıyla birlikte S.Ş., araçtan asfalta düştü ve hafif şekilde yaralandı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çağrısı üzerine Düzce’ye gelen Ali Osman Şentürk, Emniyet'te tamamlanan işlemlerinin ardından Düzce Adliyesi’ne sevk edildi.

Şentürk, ‘Kasten öldürme teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklanarak Düzce T Tipi Cezaevi’ne gönderildi.