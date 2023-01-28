Yağışın etkisiyle Kaputaş Plajı'nda denizin rengi değişti
Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili olan yağış dolayısıyla Kaputaş Plajı'nda deniz, başta turkuaz olmak üzere mavinin değişik tonlarına dönüştü.
İlçedeki yağışın ardından yağmur suları kanyondan geçerek ünlü Kaputaş Plajı'nda denizle buluştu. Yağmur sularının etkisiyle denizin rengi değişti.
Yüksek dalgaların sahile vurmasıyla oluşan beyaz köpüklerin maviyle uyumu da güzel görüntü oluşturdu.
İlçedeki yerli ve yabancı turistler, manzaranın fotoğraflarını çekti, öz çekim yaptı.
Kaputaş'taki bu manzara, dron ile havadan görüntülendi.
Öte yandan, Kaş ile Kalkan Mahallesi arasındaki sahil yolunda bulunan Seyret Çakılı Plajı'nda da Kaputaş'taki gibi görüntü oluştu.
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