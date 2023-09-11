Eşini öldürmüş, üvey kızını yaralamıştı: İstenen ceza belli oldu

Yayınlanma: 11.09.2023 - 12:47

Güncelleme: 11.09.2023 - 12:47

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre; Halil Bengü, geçen yıl 11 Kasım'da Keçiören ilçesi Aktepe Mahallesi'ndeki evlerinde eşi Bahar Bengü ile tartıştı. Kavgaya dönen olayda Halil Bengü, mutfaktan aldığı bıçakla eşini öldürdü, evde bulunan eşinin ilk evliliğinden olan kızı M.B.'yi bıçakla yaraladı.

Halil Bengü, daha sonra aldığı maket bıçağıyla elini ve boynunu keserek kendisine zarar verdi. Gözaltına alınan Halil Bengü, tedavisinin ardından mahkemece tutuklandı.

“SİNİRLENDİM, İTEKLEYİNCE YERE DÜŞTÜ”

İddianamedeki ifadesinde Halil Bengü, Bahar Bengü ile 10 yıl önce evlendiklerini, çocukları olmadığını, maktulün önceki eşinden olan T.B ve M.B.'nin sürekli yanlarında kaldıklarını, bu nedenle eşiyle sorun yaşadığını belirtti. M.B.'nin kendisinden rahatsız olduğunu evi eşi Bahar'ın üzerine yaptığını; ancak tartışmaların sürdüğünü öne süren Halil Bengü, "Olay günü öğlen saatlerinde eşim bıçağı alarak yanıma geldi ve hakaret etti. Sinirlendim ve eşimi itekleyince bıçak yere düştü. Bıçağı yerden alıp çok sinirlendiğim için eşime salladım. O an da ne yaptığımı hatırlamıyorum. Eşimin boğazından kan geldiğini gördüm. Maket bıçağını alarak kendi boynumu ve kollarımı da kestim" dedi. Halil Bengü, M.B.'yi yaraladığını da hatırlamadığını iddia etti.

“KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN BIÇAK SAVURDU”

M.B. ise ifadesinde olay tarihinden 4 yıl önce annesi, ağabeyi T.B. ve sanık ile aynı evde yaşamaya başladıklarını belirtti. M.B., Halil Bengü'nün annesinden zaman zaman para istediğini ve darbedip hakarette bulunduğunu iddia ederek, "Olay günü 9 aylık bebeğimle ilgilendiğim sırada annemin çığlık seslerini duyup üst kata gittim. Annemi kanlar içerisinde gördüm. Annem bana 'Oğlunu al kaç kurtar kendini' diye bağırdı. Ben de bebeğimi alıp kaçmaya başladım" dedi. M.B., kaçmaya başladığı sırada Halil Bengü'nün kendisine hakaret ederek bıçak savurduğunu, bıçağın elbisesini yırtıp boynunu çizdiğini belirtti.

ÖLDÜRÜCÜ 9 KESİCİ ALET YARASI

İddianamede, sanığın oturdukları evde eşi Bahar Bengü ile tartışma çıkarıp saldırarak bıçak ve maket bıçağı ile Bahar Bengü'ye vurduğu, maktulün bedeninde öldürücü 9 kesici delici alet yarası olduğunun belirlendiği aktarıldı. Halil Bengü'nün bu şekilde 'kasten eşi öldürme' suçunu işlediği belirtildi. Sanığın, öldürücü nitelikteki bıçağı 7-8 kez M.B.'ye sallayarak vurmaya çalıştığı, M.B'nin sağ sola çekilerek kendisini koruması nedeni ile bıçağın tam isabet edemeyip sıyrıklar oluşturduğu ve M.B.'ye karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu işlediği belirtildi. Sanığın, ayrıca M.B.'ye küfür ederek 'hakaret' suçunu da işlediği belirtildi.

Ankara 16'ıncı Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, maktulün kızına yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet ve 'hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.