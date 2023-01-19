Eşini tabancayla vurup ağır yaralayarak kaçtı
Erzurum'da Ferdi H., akrabasının evinde kalan eşi Meryem H.'yi (20) tabancayla vurarak ağır yaraladıktan sonra kaçtı. Polis ekipleri, Ferdi H.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Erzurum'un Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki apartmanın giriş katında iddiaya göre, İstanbul'a çalışmak için giden Ferdi H., eşi Meryem H.'nin 1 hafta önce evden ayrıldığını öğrenince Erzurum'a döndü.
Eşinin kaldığı akrabasının evine giden Ferdi H., tabancayla 4 el ateş etti. Mermilerin 2'si, Meryem H.'nin karın bölgesine, 1'i ise başına isabet etti.
Ferdi H., evden kaçarken komşular tarafından görüldü. Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Meryem H., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Ferdi H.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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