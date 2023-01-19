Eşini tabancayla vurup ağır yaralayarak kaçtı

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 15:44

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 16:11

Erzurum'un Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki apartmanın giriş katında iddiaya göre, İstanbul'a çalışmak için giden Ferdi H., eşi Meryem H.'nin 1 hafta önce evden ayrıldığını öğrenince Erzurum'a döndü.

Eşinin kaldığı akrabasının evine giden Ferdi H., tabancayla 4 el ateş etti. Mermilerin 2'si, Meryem H.'nin karın bölgesine, 1'i ise başına isabet etti.

Ferdi H., evden kaçarken komşular tarafından görüldü. Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Meryem H., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Ferdi H.'nin yakalanması için çalışma başlattı.