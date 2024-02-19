Eşinin kanser tedavisi için para biriktiriyordu... Dolandırıcılar hakkında 10’ar yıla kadar hapis talebi

İstanbul’da eşi Zarife Elmas’ın kanser tedavisi için para biriktiren 56 yaşındaki Şevket Elmas’ın cep telefon numarasını kopyaladığı ve banka hesabından para çektiği iddia edilen 2 şüpheli hakkındaki iddianame tamamlandı. Şüphelilerin 10’ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İHA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 13:45
Eşinin kanser tedavisi için para biriktiriyordu... Dolandırıcılar hakkında 10’ar yıla kadar hapis talebi
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İstanbul’da eşi Zarife Elmas’ın kanser tedavisi için para biriktiren 56 yaşındaki Şevket Elmas, geçen yıl kendilerini banka personeli olarak tanıtan kişilerin, cep telefonu numarasını kopyalayarak usulsüz bir şekilde başka bir telefona yönlendirdiğini iddia ederek avukatı Dilek Yüksel aracılığıyla Savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Elmas’ın 24 Haziran 2021’de telefon hattının dolandırıcılar tarafından bilmediği bir yöntemle kopyalandığı, başka bir numaraya yönlendirildiği belirtildi. Dilekçede, zarara uğramak istemeyen mağdurun, bankaları arayarak hesaplarının acilen kapatılması talebinde bulunduğu ancak bir hesabından 92 bin lira çekildiği ve söz konusu para transferleri, banka kredisi çekimi ve kredi tutarının kendi hesabından başka hesaba gönderilmesine ilişkin işlemlerin onayı için hiçbir suretle bankalar tarafından kendisiyle herhangi bir görüşme geçmediği aktarıldı. 

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BİLGİSİ VE RIZASI DIŞINDA PARA VE KREDİ ÇEKTİLER

Konuya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede, müşteki Şevket Elmas’ın banka hesabından bilgisi ve rızası dışında 92 bin lira nakit para çekildiği, başka bir hesabından 100 bin lira kredi çekildiği, her iki hesabından işlemleri yapan kişinin ise şüpheli Harun A. olduğu anlatıldı. 

OLAYLA ALAKASI OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Şüpheli Harun A.’nın ifadesine yer verilen iddianamede, müşteki Elmas’ı tanımadığını, hesabın kendisine ait olduğunu, hesabına gelen paranın arkadaşı diğer şüpheli Yasin A. isimli kişinin parası olduğunu, hesaplarında bloke olduğundan parasını alamadığını, bu nedenle Yasin’in kendi hesabını kullandığını, Yasin’e telefonunu ve bankacılık şifresini verdiğini ve olayla alakası olmadığını söylediği aktarıldı.

Şüpheli Yasin A.’nın ise Harun’un kendisi ile iletişime geçerek paraya ihtiyacı olduğunu, bu nedenle banka hesabını kullandırmak istediğini söylediğini, buna benzer olaylardan dolayı soruşturmalarının olduğunu bildiği için kendisinden yardım istediğini ve suçlamayı kabul etmediğini söylediği kaydedildi. 

BEYANLARININ SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK OLDUĞU AKTARILDI

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Yasin A.’nın, diğer şüpheli Harun A.’nın hesabını açık kimlik bilgilerini bilmediği bir kişiye verdiği şeklindeki beyanının, Harun’un ise banka hesabını Yasin’e kullanması için verdiğini beyan etmesi karşısında şüphelilerin beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtildi. 

10’AR YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Harun A. ile Yasin A.’nın ‘bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli hırsızlık’ suçundan 5’er yıldan 10’ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.


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