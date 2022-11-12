Eşiyle tartıştı, kendini eve kilitledi; 4 saatte ikna edildi
Kocaeli'nin Derince ilçesinde eşiyle telefonda tartışan Erol Ç., intihar edeceğini söyleyip kendini eve kilitledi. Erol Ç., polislerin yaklaşık 4 saatlik çabası sonucunda ikna edildi.
Olay, saat 21.00 sıralarında Yavuz Sultan Mahallesi Dilek Sokak üzerinde meydana geldi. Evde yalnız olduğu sırada telefonla eşiyle tartışan Erol Ç., intihar edeceğini söyleyerek telefonu kapattı. Eşinin haber vermesi üzerine eve polis ve sağlık ekipleri geldi.
Erol Ç., kapıya gelen polislere, kapıyı açmayarak gitmelerini söyledi. Polis, tabancası da bulunan Erol Ç.’yi ikna etmek için uzun uğraş verdi. Polisin yaklaşık 4 saatlik çabası sonucunda ikna edilen Erol Ç., sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.
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