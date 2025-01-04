Eski belediye başkanı kazaya karıştı: 1 kişi öldü

Yayınlanma: 04.01.2025 - 00:45

Güncelleme: 04.01.2025 - 00:47

Kaza saat 22.00 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunun 16’ncı kilometresinde meydana geldi.

Eski Taşpınar Beldesi Başkanı Cihan Yüksel yönetimindeki 68 BS 013 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan 60 yaşlarındaki erkek yayanın öldüğünü belirledi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Sürücü Yüksel ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ölen kişinin cesedi de otopsi ve kimlik belirleme işlemleri için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.