Eski belediye başkanı kazaya karıştı: 1 kişi öldü

Aksaray'da yolun karşısına geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsünün eski Taşpınar Beldesi Başkanı Cihan Yüksel olduğu öğrenildi.

Eski belediye başkanı kazaya karıştı: 1 kişi öldü
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 04.01.2025 - 00:45

Kaza saat 22.00 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunun 16’ncı kilometresinde meydana geldi.

Eski Taşpınar Beldesi Başkanı Cihan Yüksel yönetimindeki 68 BS 013 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan 60 yaşlarındaki erkek yayanın öldüğünü belirledi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Sürücü Yüksel ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ölen kişinin cesedi de otopsi ve kimlik belirleme işlemleri için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Etiketler: #aksaray #Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi #öldü

İlgili Haberler

51 suç kaydı... Aksaray'da JASAT dedektiflerinden 3 hırsıza suçüstü!

51 suç kaydı... Aksaray'da JASAT dedektiflerinden 3 hırsıza suçüstü!
3 yıl 1 ay 15 gün hapisle aranıyordu: Firari FETÖ hükümlüsü Aksaray'da yakalandı

3 yıl 1 ay 15 gün hapisle aranıyordu: Firari FETÖ hükümlüsü Aksaray'da yakalandı
T.C. AKSARAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. AKSARAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler