Eski Belediye Başkanı Salih Vural hayatını kaybetti!

Geçmiş 1994-2004 yılları arasında eski Tepecik Belde Belediyesi'nde belediye başkanlığı görevinde bulunan 82 yaşında Salih Vural yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Doktorların çabaları durumu ağırlaşan Vural'ı hayatta tutmaya yetmezken, eski başkan hayata gözlerini kapadı. Vural'ın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.
Vural'ın bugün öğle namazı sonrasında Tepecik Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Tepecik Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.