Eski eşinin şiddetine uğrayan İrem Ay, adalet istedi

03 Şubat 2022 Perşembe, 07:44

İrem Ay isimli kadının boşandığı Berkay S.,isimli erkeğin psikolojik ve fiziksel şiddetine maruz bırakıldığını açıklayan sosyal medya paylaşımları gündem oldu. Şiddet gördüğü ana ilişkin olduğunu belirttiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Ay, adalet çağrısında bulundu.

Ay'ın paylaştığı fotoğraflarda boşandığı Berkay S.'nin gülerek başında bekleyip selfie çektiği Ay'ın ise darbedildiği bu nedenle vücudunda çok sayıda morluklar olduğu, başka bir fotoğrafta ise vücudunda kesikler bulunduğu ve kan kaybettiği görüldü.

Ay, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

"Ben susarsam, 'susma ve korkma' dediğim her kadın sindirilir ve susar. Korkmuyorum. Başkasının başına gelince ses çıkarmak kolayken kendi başına gelince utanıyor ve geri duruyorsun. Utanması gereken sen değilsin. Şiddetin her türlüsüne hayır. Bir de üstüne gülümseyerek selfie çekilenine"

"Senden de annenden de babandan da korkmuyorum. Tüm süreci herkes bilecek, bir kıza daha bulaşıp sömüremeyeceksiniz. Yaşanan her gecenin her örtbasın hikayesini herkes bilecek."

'SUSMAYACAĞIZ'

İrem Ay'ın kız kardeşi Dilan Ay da "Annemi kurban ettim ama kardeşimi etmeyeceğim" paylaşımı yaparak adalet çağrısında bulundu.

Dilan Ay, şu paylaşımlarda bulundu:

"Kardeşimi güçsüz ve yalnız sanarak hastalık/sapkınlık dolu fikirlerinizle uyguladığınız her davranışın cezasını yargıda çekeceksiniz. Biz utanmıyoruz yaşadıklarımızdan. Siz yaşattıklarınızdan utanın. Susmayacağız!"

"Bana günlerdir kardeşimin neden hesabını kapattığını soruyordunuz. Cevabını şimdi vereyim; kendine gelmeye çalışıyordu. Uğradığı tüm fiziksel ve psikolojik şiddetin hesabını soracağız"