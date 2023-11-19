Eski MASAK yetkilisi tek tek ‘fenomen dosyasını’ anlattı: Tutuklanmaları konusunda 3 iddia var

Yayınlanma: 19.11.2023 - 11:19

Güncelleme: 19.11.2023 - 11:19

Polat çiftinin ve Candan kardeşlerin tutuklanmasıyla sosyal medya fenomenlerinin kara para aklama trafiği konuşulmaya devam ediyor.

Sözcü’de yer alan habere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 600’e yakın fenomenin lüks paylaşımlarını incelemeye alırken, eski MASAK Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak ‘fenomen dosyasını’ anlattı.

Başak, 500 milyon TL‘nin üzerindeki para trafiğinin kaynağı hakkında şu düşünce ve öngörülerde bulundu:

“Her ne kadar henüz iddianame düzenlenmemiş olsa da, savcılığın sevk yazısında, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi hakkında 7258 Kanun'a da atıfta bulunulması bahsi geçen paraların kaynağının yasadışı bahis olabileceği şüphesini akla getiriyor. İşte bu konu şu anda MASAK tarafından incelenmekte.

Her aklama faaliyetinin öncesinde mutlaka bir yasadışı faaliyet söz konusudur. Bu bazen uyuşturucu ticareti, bazen silah kaçakçılığı, bazen fuhuş ticareti ve bazen de yasadışı bahis olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ve buna benzer yasadışı faaliyetlerden elde edilen para, mal ve değerler olarak tanımlanan suç gelirlerinin, aklama faaliyetleri ile doğrudan bir ilişkisi vardır. Bir ülkede suç gelirleri ne kadar büyükse aklama faaliyetleri de o kadar yoğundur. Dolayısıyla suç gelirleri ile mücadelede sergilenebilecek zafiyetler aklama faaliyetlerinin yoğun olarak gerçekleşmesine neden olacak ve çeşitli aklama yöntemleri ile aklanan paralar suç şebekelerine daha fazla suç için güç ve nüfus kazandıracaktır. Polat ailesinin Cumhuriyet savcılığı tarafından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk yazısında temel olarak 3 iddia vardır.

Suç Gelirlerinin Aklanması, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve Yasadışı Bahis.

Paravan ve/veya mali gücü yeterli olmayan şirketler arasında gerçek bir ticari işlem varmış gibi düzenlenen fatura ve belgeler karşılığında sisteme sokulan suç gelirleri, ticari kazanç gibi gösterilip, aklanmakta. Daha sonra da gayrimenkul, otomobil veya başka alanlara yatırım yapılarak süreç devam ettirilmekte. Polatlar olayında da böyle olmuş.”