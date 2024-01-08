Eski muhtar dehşet saçtı! Tartıştığı komşunu öldürüp, eşini yaraladı
İzmir'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada eski muhtar Ş.K., komşusu Bülent Dolma'yı (50) tabanca ile öldürdü, eşi Emine Dolma'yı da yaraladı.
Olay, saat 09.30 sıralarında Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi'nde meydana geldi. Ildırı Mahallesi'nde besicilik yapan Bülent Dolma, aralarındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik olduğu eski Germiyan Mahallesi muhtarı Ş.K.'nin sınırları belirlemek için yapmış olduğu duvarı traktörüyle yıktı.
Bunu gören Ş.K. ile Bülent Dolma arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Ş.K., tabancasını çıkarıp peş peşe 9 el ateş etti.
Bülent Dolma olay yerinde hayatını kaybetti. Yanındaki eşi Emine Dolma da elinden yaralandı.
GÖZATINA ALINDI
Emine Dolma, Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken jandarma Ş.K.'yi gözaltına aldı.
Ş.K.'nin olayda kullandığı suç aleti tabancaya da incelenmek üzere el koyuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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