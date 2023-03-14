Eski Sağlık Bakanı Dr. Cevdet Aykan yaşamını yitirdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski Sağlık Bakanı Dr. Cevdet Aykan'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.
Eski Sağlık Bakanı Dr. Cevdet Aykan 98 yaşında yaşamını yitirdi.
Aykan'ın ölüm haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Milletvekilliği, senatörlük, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Köy İşleri Bakanlığı görevlerinde bulunan, sağlık camiamızın çınarlarından Dr. Cevdet Aykan, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve dostlarına başsağlığı diliyorum."
Milletvekilliği, senatörlük, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Köy İşleri Bakanlığı görevlerinde bulunan, sağlık camiamızın çınarlarından Dr. Cevdet Aykan, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve dostlarına başsağlığı diliyorum.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 14, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
- Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun bayrak açıklamasına ilk yanıt
- Kılıçdaroğlu Hatay'da Ankara'nın talimatını açıkladı
- Malatya Valiliği'nden 'aşevi' açıklaması
- CHP Malatya İl Başkanı'na saldırı
- Fatih Altaylı'dan AKP'li Hamza Dağ'a yanıt
- Mersin'de AKP'lilerden toplu istifa
- Bakan Yanık hakkında suç duyurusu
- FETÖ tutuklusuna makam veren Soylu
- Kremlin'den tahıl anlaşması açıklaması