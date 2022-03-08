Eski Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı'ndan ayçiçek yağı uyarısı

08 Mart 2022 Salı, 11:49

Eski Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı ve yüksek ziraat mühendisi Ferdan Çiftçi, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin Türkiye'de hayvancılık krizine neden olacağını ileri sürdü.

Türkiye yem sanayisinin önemli kısmını oluşturan ayçiçek yağı küspesinin büyük ölçüde Rusya'dan temin edildiğini vurgulayan Çiftçi, "Yem fabrikaları tedirgin. Yemde kotalı satışa başlanacağı duyumları geliyor. Ayçiçek yağı krizinin, hayvancılık krizine evrilmesi tehlikesiyle de karşı karşıyayız" dedi.

Rusya’nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle ayçiçeği ithalatının durduğu ve yağ temininde sorunların yaşandığı Türkiye'de bu kez de hayvan yemi krizinin gündemde olduğuna dikkat çekildi.

Eski Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı ve yüksek ziraat mühendisi Ferdan Çiftçi, Toprak Mahsulleri Ofisleri önünde oluşan yağ kuyruklarını, ANKA Haber Ajansı’na değerlendirdi.

"KOTALI YEM SATIŞI BAŞLAYABİLİR"

Rusya ile Ukrayna arasındaki Azak Denizi'ndeki limanların gemi trafiğine ve ticarete kapatıldığını anımsatan Çiftçi şöyle konuştu:

"İhracat ve ithalatta sıkıntılar yaşanıyor. Rusya'nın dünya ekonomisinde swift ödeme sisteminden çıkarılması büyük bir sorun. Rus firmaları bunu şu anda barter yöntemiyle yani kabaca değiş tokuş ile çözmeye çalışıyorlar. Yemin hammaddesi olan ayçiçeği yağı küspesini ağırlıklı Rusya'dan temin ediyoruz. Bu da soya ile birlikte yem sanayimizin temel hammaddelerinden biri. Yem sanayinde ve buna bağlı olarak hayvancılığımızda ciddi sıkıntı yaşanacak. Zaten yem fiyatları, girdiler nedeniyle ciddi oranda artmıştı. Yem sıkıntısı baş gösterecek. Soyayı Amerika, Arjantin ve Brezilya'dan ithal ediyoruz. O nedenle bu ithalatta yaşanacak sıkıntılar yem üretimini etkileyeceği için bu da besiciyi ve süt üreticisini etkileyecek. Hem fiyatlar yükselecek hem de yem bulamama gibi sorunlarla karşılaşacağız. Savaş çabuk bitmez ve derinleşecek olursa gelen duyumlara göre firmaların kotalı yem satışına gidebileceği dillendiriyor."

"ALTERNATİF PAZAR BULMAK ZOR"

Türkiye'nin Rusya pazarını ikame edebileceği fazla alternatifinin olmadığını vurgulayan Çiftçi, şöyle devam etti:

"İkame edersen de hangi fiyattan yapacaksın. Petrol fiyatları yükseliyor. Rusya'dan küspeyi almakta Arjantin'den getirmek arasında fark olacak maliyet açısından. Ayçiçek yağı krizi önümüzdeki süreçte ne yazık ki hayvancılığımızı etkileyecek. Ayçiçeği küspesinin ithalatında yaşanacak sıkıntılar nedeniyle bir hayvancılık krizi tehlikesiyle karşı karşıyayız. Yem fabrikaları tedirgin. Sektör kendi arasında sıkıntıları konuşuyor çünkü hammaddeyi getiremiyorlar. Önlem olarak kotalı yem satışlarının olabileceği konuşuluyor. Bu da ciddi bir sıkıntı. Üretime dönük politikaları hayata geçirmemiz lazım."

"BAKANLIK GERÇEKLERİ GÖRMEZDEN GELİYOR"

Tarım ve Orman Bakanlığı'nı gerçekleri görmemekle eleştiren Ferdan Çiftçi şunları söyledi:

"Bir an önce kendimize yeten üretim politikasını hayata geçirmemiz gerekiyor. Bunun yolu; çiftçi ürettiğinden kazanacak ve bunu ekecek. Ayçiçeği aynı zamanda kuraklığa dayanıklı bir bitki. Topraklarımız üretime müsait. Üretimimizi artırmamız gerekiyor. Girdi maliyetleri konusunda destek verilmesi gerekiyor. 29 lira gibi dekar başına mazot desteği veriliyor. 2022'nin destekleri üretimden sonra açıklanıyor, yıl sonuna doğru. Daha 2021'in destekleri Mart-Nisan ayında ödenebilirse şanslı sayılacağız. Ödemelerin yeterli düzeyde ve zamanında olması gerekiyor. Planlama yapabilmek için destek miktarını hemen açıklamak zorundasınız. Güncel koşullara göre üreticinin zararını telafi edecek desteklemeler yapılmalı. Maalesef gerçekleri görmemek şeklinde devam ediyorlar. Bunları görmezsek çözüm üretemeyiz. 'Bunlar yok' demekle olmuyor. Tarım Bakanlığı'nın 'Ayçiçek yağında sıkıntı yok' demesi doğru değil. Fotoğraflar ortada. Sorunu teşhis ve kabul etmek gerekiyor."