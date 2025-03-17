Osmaniye'de sır olay: Tarla sulamaya gitti, cesedi bulundu
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tarla sulamaya giden İsmail Dombaloğlu'nun (56), akşam cansız bedeni bulundu.
İlçeye bağlı Böcekli Beldesi Dümbüldek Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde çiftçi İsmail Dombaloğlu, gündüz saatlerinde tarlayı sulamak için evden çıktı.
Dombaloğlu, akşam havanın kararmasına rağmen eve dönmeyince yakınları telefonla ulaşmak istedi. Dombaloğlu'nun telefonunu açmaması üzerine endişelenen yakınları, tarlaya gitti.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Tarlada arama yapan yakınları, Dombaloğlu'nu yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Dombaloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Dombaloğlu'nun cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
Vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan Dombaloğlu'nun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni ise otopsinin ardından belli olacak.
Jandarmanın olayla ilgili soruşturma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kayda Geçsin ekibinin yeni adresi belli oldu
- Bakanlık, ünlü bal markasını ifşa etti
- Mezunlardan dikkat çeken 'diploma' açıklaması
- CHP birinci, o parti MHP'yi yakaladı!
- Gece kulubünde büyük facia
- Tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti!
- Çocuk koruma altında, anneye soruşturma!
- ‘En az 322 bin kişi işten çıkarıldı!’
- TGS çalışanı -25 derecede unutuldu!
- Bahçeli'den 'kurucu önder' açıklaması