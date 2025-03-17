Osmaniye'de sır olay: Tarla sulamaya gitti, cesedi bulundu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tarla sulamaya giden İsmail Dombaloğlu'nun (56), akşam cansız bedeni bulundu.

Osmaniye'de sır olay: Tarla sulamaya gitti, cesedi bulundu
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DHA
Yayınlanma: 17.03.2025 - 09:24

İlçeye bağlı Böcekli Beldesi Dümbüldek Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde çiftçi İsmail Dombaloğlu, gündüz saatlerinde tarlayı sulamak için evden çıktı.

Dombaloğlu, akşam havanın kararmasına rağmen eve dönmeyince yakınları telefonla ulaşmak istedi. Dombaloğlu'nun telefonunu açmaması üzerine endişelenen yakınları, tarlaya gitti.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Tarlada arama yapan yakınları, Dombaloğlu'nu yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Dombaloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Dombaloğlu'nun cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan Dombaloğlu'nun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni ise otopsinin ardından belli olacak.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturma başlattı. 


Etiketler: #osmaniye

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