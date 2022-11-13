Eskişehir'de eğlence merkezinde silahlı, bıçaklı kavga; 1 ölü, 5 yaralı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan bıçaklı, silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Olay, gece saatlerinde Tepebaşı'na bağlı Hoşnudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Bir eğlence merkezinde iş yeri çalışanları ile müşteri olarak gelen grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavgada Uğur Çolak (29), Enes A. (27), Engin T. (30), Melikhan G. (24) ve Ömer Y. (22) bıçakla, Buket A. (22) ise tüfekle yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uğur Çolak, yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Polis, olay ile ilgili 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- Yüksekova'da yoğun sis
- O anlar saniye saniye kamerada
- 23 yıldır ekmek üretiyor
- Matrah düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
- “Kültürel İktidar Tartışmaları”
- Artık güven altında
- Faydasını bir 'bileydin'
- Gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Çiğköfte'de büyük tehlike!
- SGK'de yolsuzluk itirafı
- Tatbikatta AFAD karıştı: Edis'ten yanıt gecikmedi
- Akdeniz'de korkutan deprem
- Pervin Buldan HDP'nin oy oranını açıkladı
- İBB'nin Togg talebi karşılanmadı
- Demirtaş Diyarbakır'a götürülüp geri getirildi
- Dündar'dan, Kılıçdaroğlu'na: 'Bu yanlış bir söylem'
- Meral Akşener'den zehir zemberek sözler
- Ekrem İmamoğlu: Müdahaleler olabilir