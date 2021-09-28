Eskort sitesine ilan verip sevgilisiyle gasp yaptı
Adana'da eskort sitesine fuhuş amacıyla başkasının fotoğrafıyla ilan verip anlaştığı iki erkeği gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kadın ile sevgilisi tutuklandı.
Olay, 19 Eylül'de saat 23.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Deniz A. başka kadının fotoğraflarıyla eskort sitesine fuhuş amaçlı ilan verdi. Bir süre sonra M.A. (23) isimli şahıs Deniz A. (42) ile internetten irtibata geçerek 400 lira karşılığında anlaştı.
M.A. ile Deniz A.'nın buluştuğu evde oturdukları sırada kadının erkek arkadaşı İsmail Ç. (37) geldi. Belindeki tabancayı çıkaran İsmail Ç., M.A.'yı tehdit ederek cep telefonunu aldı. İsmail Ç.'nin bir anlık dalgınlığından faydalanan M.A., evden kaçtı. M.A. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliğine giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
YAĞMA SUÇUNDAN ARANIYORLARDI
Şüphelilerin, aynı yöntemle daha önce Y.Y.'yi de (59) alıkoyup, parasını ve cep telefonunu gasp ettiği ve yağma suçundan arandıkları öğrenildi.
Adresleri belirlenen Deniz A. ile İsmail Ç., polisin yaptığı baskında gözaltına alındı. Zanlılar suçlamaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp, kullanıcılarına para dağıtacak!
- Pınar Gültekin cinayetinde korkunç gerçek ortaya çıktı
- Cezaevinden kareler: Görenler tanıyamadı!
- Meteoroloji uyardı: 4 gün sürecek
- 'Ölüm sayıları ikiye katlanabilir'
- Hulusi Akar'dan İdlib açıklaması
- Atatürk sembolik olarak öne çıkabilir ama...
- Erbaş'ın reddedilme gerekçesi ortaya çıktı
- Masadaki ikinci kişi ortaya çıktı!
- Eski futbolcu için 'cinayet'ten tutuklama kararı