Esnaf faturaya isyan etti: Tükendik! Nasıl ödeyeceğim?
Denizli’de kafe işleten Şeref Acar, bu ay gelen 5 bin 741 lira elektrik faturasına isyan etti. Acar, “Her geçen gün eksiye doğru gidiyoruz. Tükendik yani nasıl ödeyeceğim? 25 yıldır ben bu sokakta esnafım, hiçbir zaman bu kadar kötü bir duruma düşmedim” dedi.
Elektriğe 1 Ocak gecesi yapılan yüzde 127'lik zammın da faturalara yansımaya başlaması, esnafı zor duruma soktu.
Denizli’de bir kafenin 25 yıldır işletmecisi olan Şeref Acar, gelen elektrik faturalara isyan etti. Acar dükkanına bu ay toplam 5 bin 741 lira fatura geldiğini söyledi.
"HER GEÇEN GÜN EKSİYE DOĞRU GİDİYORUZ"
Şeref Acar, yapılan elektrik zammıyla ilgili şunları söyledi:
Denizli’de kafe işleten Şeref Acar, bu ay işyerine 5 bin 741 lira elektrik faturası geldiğini belirterek, “Her geçen gün eksiye doğru gidiyoruz. Bilmiyorum bunun çözümü nasıl olur? Tükendik yani nasıl ödeyeceğim? Geçen ay kredi kartı ile ödedim, bu ay nasıl ödeyeceğiz bilmiyorum. 25 yıldır ben bu sokakta esnafım, hiçbir zaman bu kadar kötü bir duruma düşmedim” dedi.
"HİÇBİR ZAMAN BU KADAR KÖTÜ BİR DURUMA DÜŞMEDİM"
"Bu sokakta 25 yılı bitirdim, 26. yıla girdim. 25 yıldır ben bu sokakta esnafım, hiçbir zaman bu kadar kötü bir duruma düşmedim" diyen Acar, "Bir ben değil, bütün esnaf. Bugün herkes dertli, herkes sıkıntılı. Birbirimizle konuşuyoruz, ne yapalım diye. Herkes bunu düşünüyor. Bu ay bu faturaları nasıl ödeyeceğiz kış ayında diye, herkes bunu düşünüyor. Söylenecek çok şey var da ne söyleyelim yani" diye konuştu.
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