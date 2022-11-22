Evde sağlık görevlileri, hastaya giderken kaza yaptı: 3 yaralı

Aksaray'da, hasta tedavisine giden evde sağlık personelinin bulunduğu hafif ticari araca otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

DHA
22 Kasım 2022 Salı, 11:52
Evde sağlık görevlileri, hastaya giderken kaza yaptı: 3 yaralı
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Feci kaza, 22 Kasım Salı günü saat 10.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ne, evde bakım hastasına giden Baki Yücel (50) yönetimindeki 68 AAV 179 plakalı ticari araca, Abdullah Ölmez'in kullandığı 68 AAH 847 plakalı otomobil arkadan çarptı.

TEDAVİYE ALINDILAR

Kazada sürücüler, yaralanmazken, evde bakım aracında bulunan Dr. Kevser Karaman (27), hemşire Zeynep Duyar (24) ve sağlık teknisyeni Esra Doğan (35) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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