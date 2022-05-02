Evden cephane çıktı

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:15

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kdz. Ereğli ilçesi Üveyikli köyünde bir şahsın ikametine adli makamlardan alınan arama kararına istinaden operasyon yapıldı.

Jandarma ekipleri evde yaptıkları aramada 5 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet kurusıkı tabanca, 5 adet av tüfeği, 2 adet havalı tüfek, 33 adet tabanca fişeği, 74 adet av tüfeği fişeği, 1 adet muşta, 1 adet kesici alet ve 4 adet tabanca üst kapak takımı ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan bir kişi savcılık talimatı ile jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.