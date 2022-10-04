Jandarmadan yurttaşlara düğün ve asker eğlencesi uyarısı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde jandarma ekipleri, yurttaşları düğünlerde silahla havaya ateş açılması olaylarının oluşturduğu tehlikelere karşı bilgilendirildi.

İHA
04 Ekim 2022 Salı, 10:48
Jandarmadan yurttaşlara düğün ve asker eğlencesi uyarısı
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Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, düğün, nişan ve asker uğurlaması etkinliklerinde silahla havaya ateş açılması olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Keskin ilçesinde de köy muhtarları ve yurttaşlar, yorgun merminin verebileceği zararlar hakkında bilgilendirildi. Farkındalık oluşturmak amacıyla iş yerlerine "mutluluğa kurşun sıkma geleceği karartma" sloganlı afişler asıldı. Silahla havaya ateş açan kişinin tespit edilmesi durumunda da gerekli adli ve idari işlemlerin yapılacağı bildirildi.


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