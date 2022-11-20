Evinde su içerken silahlı saldırıya uğradı

Adana’da evinin mutfağında su içen kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

İHA
20 Kasım 2022 Pazar, 14:41
Evinde su içerken silahlı saldırıya uğradı
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Adana’nın Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi’nde 19 Kasım'da meydana gelen olayda Mehmet Nuri Soner (68) su içmek için mutfağa gitti.

Soner, su içtiği sırada bir kişi pencereden tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Soner, ağır yaralandı. Saldırgan ise kaçarak izini kaybettirdi.

Çevredekilerin ihrabı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler Soner’in öldüğünü tespit etti.

Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. 

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor. 



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