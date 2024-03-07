Evli olduğunu kadını uykusunda öldürdü... Zanlıdan pişkin savunma!

Bağcılar'da evli olduğu kadını uykusunda silahla öldüren zanlı Faruk Karabülak'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Karabülak, savunmasında 'tek suçunun eşini aşırı sevmek olduğunu' öne sürüp "Hiçbir suçum yok, kazaydı" iddiasında bulundu.

AA
Yayınlanma: 07.03.2024 - 11:25
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Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Faruk Karabülak ile tarafların avukatları katıldı. Maktul Kudret Karabülak'ın annesi Fecire Küpeli ve yakınları da duruşmada hazır bulundu. Fecire Küpeli, gözyaşları içinde kızını öldüren sanığın cezalandırılmasını istedi. 

Sanığın avukatı ise, müvekkilinin evli olduğu kadını kasten öldürmesi için bir sebep olmadığını savunarak, tahliye talebinde bulundu. 

İNDİRİM UYGULANMADI!

Sanık Faruk Karabülak, "tek suçunun eşini aşırı sevmek" olduğunu iddia ederek, "Hiçbir suçum yok, kazaydı" dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığı "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız silah kullanma" suçundan da 1 yıl hapis ve 500 lira adli para cezasına çarptırdı. 

Mahkeme heyetinin oy çokluğuyla aldığı kararda, sanığa "takdiri indirimi" uygulanmadı. Mahkeme heyeti başkanı, sanığın cezasında takdiri indirim uygulanması yönündeki karara muhalefet şerhi koydu. 

SİLAHI ÜST KOMŞUDAN ALMIŞ 

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Faruk Karabülak'ın çeşitli yerlerden borç alarak ticari faaliyette bulunduğu, ancak borçlarını ödeyememesi sebebiyle maddi sıkıntıya girdiği anlatılıyordu. 

Sanığın bu nedenle 12 yıldır evli olduğu maktul Kudret Karabülak ile zaman zaman tartıştığı aktarılan iddianamede, 2 Kasım 2022'de saat 06.30'da tekrar tartışan sanığın üst kat komşusundan 10 bin lira karşılığında aldığı ruhsatsız silahla evli olduğu kadının ölümcül bölgelerine 2 el ateş ettiği kaydediliyordu. 

İddianamede, ifadesinde eşini öldürdüğünü kabul eden sanığın, "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız silah kullanma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu. 


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