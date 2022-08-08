Son Dakika: Eyüp Sultan Türbesi'ne saldırı
Eyüp Sultan Türbesi'ne çekiçle zarar veren saldırgan gözaltına alındı. Saldırganın, Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nce düzenlenmiş yüzde 80 oranında zihinsel engelli raporu olduğu belirtildi.
Eyüp Sultan Türbesine dün saat 21.30 sıralarında gelen çekiçli saldırgan, hacet penceresinin sağ ve sol tarafındaki çini levhaların üzerindeki 'pençe' motiflerine zarar verdi. Saldırgana türbenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Yakalanan saldırgan polise teslim edildi.
KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA
Olay anında türbenin güvenlik görevlileri tarafından yakalanan kişinin, polis ekibine teslim edildiği belirtilen açıklamada, "Şahsın Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesince düzenlenmiş yüzde 80 oranında zihinsel engelli raporu olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından tahrip edilen çinilerin tamiri için gerekli çalışmalara başlanmıştır" denildi.
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