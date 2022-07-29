Eyyam-ı bahur nedir? Eyyam-ı bahur günleri ne zaman? 2022 Eyyam-ı bahur tarihleri...

29 Temmuz 2022 Cuma, 11:53

Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına rastlıyor.

Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere de bırakan eyyam-ı bahurun, özellikle yurdun güney kesimlerinde etkisini göstermesi bekleniyor. 31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasına denk gelen eyyam-ı bahurda bu yıl Güneyde hava sıcaklıklarının yer yer 40 derecenin üzerinde olması, İstanbul'da sıcaklıkların ortalama 32 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

EYYAMI BAHUR GÜNLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

-10.00-16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına maruz kalınmamalı

-Açık renkli ve bol giysiler giyilerek vücudun güneş ışınlarından korunmalı

-Bol su içmeli

-Güneş altındaki yorucu faaliyetlerden kaçınılmalı

-Orman yangınlarına karşı dikkatli olunmalı



