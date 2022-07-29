Eyyam-ı bahur nedir? Eyyam-ı bahur günleri ne zaman? 2022 Eyyam-ı bahur tarihleri...
Eyyamıbahur, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerine verilen isimdir. 2022 Eyyamı bahur nedir? Eyyamı bahur günleri ne zaman?
Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına rastlıyor.
Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere de bırakan eyyam-ı bahurun, özellikle yurdun güney kesimlerinde etkisini göstermesi bekleniyor. 31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasına denk gelen eyyam-ı bahurda bu yıl Güneyde hava sıcaklıklarının yer yer 40 derecenin üzerinde olması, İstanbul'da sıcaklıkların ortalama 32 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
EYYAMI BAHUR GÜNLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
-10.00-16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına maruz kalınmamalı
-Açık renkli ve bol giysiler giyilerek vücudun güneş ışınlarından korunmalı
-Bol su içmeli
-Güneş altındaki yorucu faaliyetlerden kaçınılmalı
-Orman yangınlarına karşı dikkatli olunmalı
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