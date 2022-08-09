Faciadan dönüldü: Bağcılar'da servis minibüsü alev alev yandı
İstanbul Bağcılar'da caddede park halinde bulunan servis minibüsü alev alev yandı. Yangının çıkış anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bağcılar Göztepe Mahallesi Batışehir Caddesi'nde park halindeki servis minibüsünde, önceki gün yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekiler yangını çıkış anında cep telefonu kamerasıyla kayıttaydı.
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Alev alev yanan servis minibüsü itfaiye tarafından söndürüldü. Araç kullanılmaz hale geldi.
Araç sahibi Fahrettin Karaman, "Her gün buraya bırakıp akşam eve gidiyordum, araçla ilgili daha önce bir sıkıntı yaşamadım. Düşmanım da yok öyle bir durumda değil ben anlamadım bu işi" şeklinde konuştu.
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